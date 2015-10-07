به گزارش خبرگزاری مهر، سیدنصرالله سجادی در خصوص اینکه چرا با وجود انتخاب رئیس فدراسیون دوومیدانی همچنان این فدراسیون با سرپرست اداره می‌شود، گفت: کارها در این فدراسیون بر اساس روال معمول طی می‌شود و حکم رئیس جدید فدراسیون هم به زودی ابلاغ خواهد شد. البته در این فدراسیون در دوره سرپرست نیز سهمیه المپیک کسب شده و مشکلی وجود ندارد.

وی در واکنش به برخی انتقادها از سوی اهالی بسکتبال نسبت به وزارت ورزش مبنی بر تعلیق ۸ ماهه این فدراسیون عنوان کرد: فدراسیون تعلیق نبود و کارها را انجام می‌داد. در دوره قبل هم مشحون رئیس فدراسیون بود ولی تیم ملی به المپیک لندن نرفت ضمن اینکه محمدرضا مشحون ۷، ۸ سال سرپرست تیم ملی بود و حالا از وزارت ورزش انتقاد می کند که نوعی فرافکنی است.

معاون وزارت ورزش ادامه داد: وقتی فدراسیون‌ها نتیجه نگیرند مثل والیبال و کشتی، ما مسئولان آنها را به همراه کادر فنی می‌خواهیم تا علت ناکامی را بررسی کنیم ولی این درست نیست تا یک شکست پیش می‌آید دوستان فرافکنی کنند. شاید هم تاخیر در برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون یکی از دلایل ناکامی تیم ملی بسکتبال باشد ولی است واقعیت‌ها را در نظر بگیریم و هر جا اشکال داشت آن را رفع کنیم.

سجادی در پاسخ به این سوال که اوضاع ورزش ایران را در فاصله یک سال تا المپیک چطور ارزیابی می‌کنید، عنوان کرد: ما دو موضوع را پیش روی داریم. یکی کسب سهمیه و دیگری کسب مدال. حداکثر چهار رشته شانس کسب مدال را دارند ولی اگر واقع بین باشیم وزنه برداری، کشتی و تکواندو سه رشته اصلی شانس مدال برای ما هستند و در دوومیدانی اگر احسان حدادی در شرایط خوب باشد می تواند مدال بگیرد.

وی در گفتگوی خود با رادیو ورزش ادامه داد: در این رشته ها از ماه‌ها قبل اردوها و تمرینات منظم آغاز شده و تیم‌ها به مسابقات مختلف اعزام می شوند تا کسب سهمیه کنند. ضمن اینکه بنده از سوی وزیر ورزش به طور ویژه مامور شده‌ام تا به اردوها سرکشی کنم و از نزدیک شاهد برنامه این تیم‌ها باشم.