مشرق نوشت: بیش از شش ماه که از آغاز هجوم عربستان سعودی به یمن می گذرد، هجومی که براساس برنامه ریزی طراحان آن قرار بود در عرض چند روز کار حرکت انصارالله را تمام کند، اما سرنوشت این جنگ تاکنون برخلاف نظر فرماندهان جوان و بی‌تجربه سعودی رقم خورده است.

هدف عربستان سعودی برای اشغال چند روزه یمن از همان اول مشخص بود که امکان پذیر نیست، اما به نظر می رسد فرماندهان نظامی ارتش این کشور، به تبع خامی و سبک‌سری جوانان بی‌تجربه‌ای که چند صباحی است روی کار آمده‌اند، این هدف را در سر پرورانده بودند.



یمن در کنترل انصارالله



اما پس از گذشت چند ماه از آغاز جنگ اتفاقی که افتاده این است که هنوز کنترل اکثر شهرهای یمن از جمله شهر صنعا پایتخت یمن در کنترل ارتش این کشور و نیروهای انصارالله است.



علاوه بر این نیروهای انصارالله توانستند در مناطق جدیدی از یمن پیشروی کنند. پیشروی این نیروها در حالی صورت گرفت که جنگنده های سعودی به صورت شبانه روزی یمن را بمباران می کنند و هر تحرک نظامی را هدف قرار می‌دهند.





نقشه تازه‌ترین پیشروی‌های نیروهای متخاصم در یمن

البته این یک واقعیت است که ارتش یمن و انصارالله از تعدادی از شهرهای جنوب یمن عقب نشینی کردند، اما این شهرها عمدتا شهرهایی بودند همچون عدن که در مجاورت دریا قرار داشتند یا در شهرهایی که در وسط بیابان ها بودند و دشمن با هدف قرار دادن جاده ها توانست ارتباط این شهرها را با شهرهای دیگر یمن قطع کند.







ارتش عربستان و مزدوران آن توانستند که در جنوب یمن پیشروی کنند، اما خب این پیشروی ها در مقابل هدف اعلام شده از سوی این کشور در ابتدای جنگ ناچیز است و در نهایت این انصارالله است که کنترل پایتخت یمن را دارد و اداره امور این کشور هنوز هم از صنعا و توسط انصارالله صورت می گیرد.



داعش در خدمت اهداف آل سعود



نیروهایی که در برابر ارتش و انصارالله در جنوب یمن پیشروی کردند، دو طیف بودند، یک طیف عناصر مسلح تجزیه طلب که در برخی از شهرهای جنوب یمن از سال ها پیش نفوذ داشتند و به دنبال تجزیه جنوب یمن هستند، طیف دیگر عناصر القاعده و داعش که باز هم آنها از گذشته در جنوب یمن پایگاه داشتند و در ماه های اخیر با حمایت کشورهای عربی دوباره در یمن فعالیت خودشان را گسترش دادند.







اما زمانی که نیروهای عربستان سعودی و متحدانش قصد پیشروی به مناطق داخلی یمن را پیدا کردند، جغرافیای سخت مناطق کوهستانی یمن کار را برای نیروهای متجاوز سخت کرد و امکان پیشروی را از آنها گرفت.



همچنین نیروهای ارتش و حرکت انصارالله در این مرحله توانستند ده ها کمین سنگین را بر ضد نیروهای تجاوزگر اجرا کنند و علاوه بر انهدام و به غنمیت ده ها خودروی زرهی، صدها تن از سربازان دشمن را کشته و مجروح کنند.



اتحاد یمنی ها بر ضد عربستان



جنگ عربستان سعودی بر ضد یمن باعث متحد شدن مردم این کشور در برابر دشمن خارجی شد و حتی بسیاری از گروه ها و قبایلی که با انصارالله مشکلات سیاسی داشتند، هم در کنار این گروه بر ضد عربستان قرار گرفتند. علاوه بر این جنایت های عربستان در کشتار مردم یمن بر افزایش احساسات ضد سعودی در یمن شدت بخشیده است.



همچنین انصارالله در طول جنگ به صورت مستمر از سلاح های جدید رونمایی کرده که در ابتدای جنگ از آن خبری نبود. به عنوان مثال می توان به موشک های ضد زره، ضد بالگرد و زمین به زمین اشاره کرد که درمیدان جنگ تاثیر گذار بوده است.







مساله ای دیگر که می توان به آن اشاره کرد، این است که انصارالله جنگ را به خاک عربستان کشانده و ده ها پایگاه مرزی سعودی را در طول ماه های اخیر هدف قرار داده است. البته انصارالله به همین هم اکتفا نکرده و مناطقی را در عمق خاک عربستان از جمله در اطراف شهر جیزان به تصرف خود درآورده است.



اتحاد داعش و تجزیه طلب ها



در طرف مقابل ما ائتلافی از طرفداران عبدر ربه منصور رئیس جمهور مستعفی یمن، قبایل مزدور عربستان، جریان های تجزیه طلب جنوب یمن و القاعده و داعش را می بینم که هر کدام با هدف خاصی با ارتش یمن و انصارالله می جنگند و برای رسیدن به این هدف خاص خود حاضرند با متحدان خود هم بجنگند.



هجوم عربستان به یمن بستری را برای جریان های تکفیری همچون داعش فراهم کرده که در مناطق مختلف جنوب یمن گسترش پیدا کنند، داعش جریانی است که به هر قیمتی به دنبال رسیدن به قدرت است و دیر یا زود به جان پدر خوانده های منطقه ای خود خواهد افتاد.



اتحاد جریان های مختلف بر ضد ارتش یمن و حرکت انصارالله یک اتحاد شکننده است که طرف های مختلف این اتحاد اختلافات زیادی با هم دیگر دارند و تاکنون این جریان ها بارها در طول هفته ها و ماه های اخیر در جنوب یمن با هم درگیر شدند و در آینده هم این درگیری ها شدت بیشتری خواهد گرفت.





پیروزی یمنی‌ها حتمی است در نهایت با بررسی شش ماه جنگ عربستان سعودی بر ضد یمن می توان گفت که انصارالله با داشتن یک پایگاه مردمی قوی در میان یمنی ها توانسته که مانع از اشغال این کشور به دست رژیم عربستان شود و نقشه های این رژیم را تاکنون ناکام گذاشته است.



تلاش های عربستان برای اشغال شهر صنعا پایتخت یمن از طریق محور مارب هم به نظر می رسد با توجه به کوهستانی بودن این منطقه به شکست بخورد، در چنین مناطق کوهستانی نقش نیروی هوایی محدود است و عربستان برای پیشروی باید تلفات سنگینی بدهد که بعید به نظر می رسد این کشور حاضر به دادن چنین هزینه ای باشد.





ادامه این جنگ از سوی عربستان دستاوردی جز بالارفتن سربازان کشته شده این رژیم و نیز افزایش آمار شهدای غیرنظامی یمن ندارد و عربستان به هر صورت نخواهد توانست که با وجود مقاومت مردم یمن این کشور را اشغال کند و در نهایت باید به خواست مردم یمن احترام بگذارد و به دنبال یک راه حل سیاسی باشد.