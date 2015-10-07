پیام تسلیت آیت الله رشاد به خانواده دکتر حاج ناصر قربان نیا

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی ارتحال شهادت آسای استاد فرهیخته، همکار دیرین گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دکتر حاج ناصر قربان نیا، در فاجعه مصیبت بار منا، آیت الله رشاد پیام تسلیتی خطاب به خانواده مکرم ایشان ارسال نمودند.

متن پیام ایشان بدین شرح زیر است:

خانواده مکرم استاد دکتر حاج ناصر قربان نیا؛

سلام علیکم

خبر ارتحال شهادت آسای دانشمند متعهد، مهاجر الی الله، جناب حاج ناصر قربان نیا همکار دیرین گروه فقه و حقوق پژوهشگاه، مایه تألم و تأسف عمیق گردید.

تسلای بازماندگان این فاجعه غم بار، لطف ویژه احدیت درباره آنان است که در حال انجام مناسک و پس از درک قدر عرفه در حال احرام به دیدار معبود شتافتند.

اینجانب این ضایعه مؤلمه را از سوی خود و اعضای هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به حضور خانواده مکرم آن راحل رستگار تسلیت عرض کرده، از بارگاه بلند باری برای او رفعت رتبت و برای وابستگان و دلبستگان آن مرحوم صبر و اجر مسئلت دارم.

علی اکبر رشاد

لازم به ذکر است، مراسم تشییع پیکر مطهر مرحوم دکتر حاج ناصر قربان نیا، روز پنج شنبه ۱۶ مهرماه در شهر مقدس قم برگزار می شود.