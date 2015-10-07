رامسر سینما ندارد

حجتالاسلام صفر قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه تجهیز سینماهای غرب استان در دستور کار است گفت: ساختمان سالن سینمای هتل رامسر دارای اشکالاتی است که اگر رفع شود در کمترین زمان سینما را تجهیز خواهیم کرد.
وی بابیان اینکه امیدواریم مردم رامسر بعد از جشنواره سینما داشته باشند، از برگزاری دو کارگاه آموزشی همزمان با سومین جشنواره بینالمللی فیلم یاس در رامسر خبر داد و گفت: کارگاهها در دانشگاه آزاد اسلامی رامسر به دلیل آنکه رشته کارگردانی و هنر در آن فعال است، برگزارشده است.
حجتالاسلام قاسمی یادآور شد: فعالان حوزه سینمای استان و دانشجویان و برخی صاحبنظران و استادان در این کارگاه به بحث و تبادل و نظر میپردازند.
معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران درباره برنامه های آیین اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم یاس گفت: علاوه بر تجلیل، معرفی برگزیدگان، برنامههای دیگری نیز در آیین اختتامیه اجرا میشود.
سومین جشنواره بینالمللی فیلم یاس از روز شنبه در رامسر آغاز شد و ۵۷ فیلم در شش روز برپایی این جشنواره در سه سالن سینمای غرب مازندران اکران میشود.
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