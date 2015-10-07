شاگردان منصوریان در اندیشه عبور از سد حریف گمنام و رسیدن به آرامش

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی روز جمعه با دیدار تیم‌های نفت تهران و دیانای باقرشهر به پایان می‌رسد، دیداری که برنده آن برای رسیدن به جمع ۸ تیم برتر جام باید به مصاف پدیده مشهد برود.

در این مرحله از مسابقات تنها کارای شیراز توانست با حذف استقلال اهواز لیگ برتری شگفتی‌ساز شود، تیمی که در مرحله بعدی مغلوب سپاهان شد. حالا باید دید دیانای باقرشهر می‌تواند راه کارای را ادامه دهد و با حذف نایب قهرمان فصل گذشته، شگفتی‌ بزرگی را رقم بزند یا حریف تمرینی خوبی برای نفتی‌های پایتخت خواهد بود.

نفت تهران که این فصل را با نتایج نه‌چندان قابل قبول شروع کرد و پس از قرار گرفتن در رتبه پانزدهم لیگ و حذف از لیگ قهرمانان آسیا، امروز از نظر روحی - روانی شرایط خوبی ندارد، برای پایان دادن به این بحران، نیاز به برد این تیم ناشناخته تهرانی دارند.

شاگردان منصوریان که در دو هفته گذشته لیگ، در ورزشگاه آزادی به استقلال باختند و سپس در اصفهان برابر ذوب‌آهن به تساوی بدون گل رضایت دادند، می‌تواند با کسب یک پیروزی شیرین مقابل دیانای باقرشهر وضعیت بهتری را برای حضور ادامه مسابقات لیگ داشته باشد.

این بازی هرچند حساسیت یک رقابت رسمی را دارد و اشتباه در آن یعنی کنار رفتن از مسابقات، اما یک دیدار تدارکاتی خوب هم برای ریکاوری روحی - روانی تیم نفت باشد تا به روزهای خوب خودش بازگردد اما باخت در این بازی، اوضاع این تیم و باشگاه را بحرانی‌تر می‌کند.

برنده دیدار نفت تهران و دیانای باقرشهر، در مرحله یک‌هشتم نهایی به مصاف پدیده مشهد می‌رود. برنده نهایی این بازی‌ها با تیم برنده رقابت استقلال با فولادخوزستان به رقابت می‌پردازد. در نهایت تیمی که از این قسمت جدول بالا بیاید به مصاف برنده دیدار تراکتورسازی تبریز - سایپا تهران می‌رود تا در نهایت تیمی که از سمت چپ جدول به فینال می‌رسد، مشخص شود.

برنامه مرحله یک‌چهارم نهایی رقابتهای جام حذفی باشگاه‌های کشور در فصل جاری به شرح زیر است:

سمت راست جدول:

* سپاهان اصفهان - راه‌آهن تهران

* ذوب‌آهن اصفهان - پرسپولیس تهران

سمت چپ جدول:

* پدیده مشهد - (برنده دیدار نفت تهران با دیانای باقر شهر) با برنده دیدار استقلال تهران - فولاد خوزستان

* تراکتورسازی تبریز - سایپا تهران