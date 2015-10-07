به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهار شنبه عزیز عبدل زاده رئیس اداره محیط زیست شهرستان های ملارد و شهریار در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در طول سال های گذشته با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی های موثر رسانه ها، درک زیست محیطی شهروندان به نحو مطلوب و سازنده ای رشد یافته که بسیار نوید بخش است.

وی افزود: تعامل شهروندان با اداره محیط زیست در حفظ گونه های جانوری و حمایت از حیوانات در شهرستان های شهریار و ملارد قابل توجه وتقدیر است.

عبدلزاده گفت:با این وجود به دلیل گستردگی پهنه وسیع شهرستان های شهریار و ملارد، همیاری و تعامل هر چه بیشتر شهروندان با محیط زیست مناطق مورد اشاره ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب می شود.

رئیس اداره محیط زیست ملارد و شهریار عنوان کرد:از شهروندان و مردم ساکن دراین شهرستان ها تقاضا داریم در صورت مشاهده تخریب زیست محیطی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی یا به خطر افتادن حیات گونه های جانوری از طریق شماره تلفن های۵۲-۰۲۱۶۵۲۷۸۰۵۵۰ و در مواقع اورژانسی و بسیار ضروری از طریق تلفن۱۵۴۰ اداره محیط زیست مناطق را مطلع کنند.

عبدلزاده یادآور شد: طبق اصل پنجاهم قانون اساسی تمامی آحاد جامعه در مقابل محیط زیست مسئول هستند و هرآنچه مشارکت مردمی در این اصل تقویت شود سلامت بستر های زیست محیطی به نحو مطلوب تری حفظ و تضمین خواهد شد.