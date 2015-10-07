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۱۵ مهر ۱۳۹۴، ۱۰:۱۷

مازندران قهرمان کشتی آزاد جوانان کشور شد

مازندران قهرمان کشتی آزاد جوانان کشور شد

رقابتهای کشتی آزاد جوانان قهرمانی کشور گرامیداشت شهیدان داریوش ریزه‌وندی و محمود شهبازی با قهرمانی تیم مازندران به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات با شرکت ۲۳۷ کشتی گیر از ۳۱ استان در قالب ۳۳ تیم، با انجام ۲۸۷ کشتی در ۸ دور روزهای ۱۳ و ۱۴ مهرماه در شهر اسلام آباد غرب استان کرمانشاه برگزار شد که در پایان تیم مازندران به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم های تهران و توابع تهران به ترتیب دوم و سوم شدند.

بر این اساس رده بندی انفرادی و تیمی این مسابقات به شرح زیر است:

 ۵۰ کیلوگرم: ۱- افشین رحمانی (مازندران) ۲- علیرضا سرلک (لرستان) ۳- محمد احمدی (مرکزی) ۴- علی فاتحی (تهران) ۵- نقی رضوانی (آذربایجان شرقی) ۶- سعید انوری (همدان)
۵۵ کیلوگرم: ۱- خیراله قهرمانی (کرمانشاه الف) ۲- یونس امامی (تهران) ۳- نادر نصری (مازندران) ۴- کاوه رحمت آبادی (توابع تهران) ۵- معراج بهرام زاده (فارس) ۶- جلال مدیری (بوشهر)
۶۰ کیلوگرم: ۱- ابوالفضل حاجی پور (مازندران) ۲- نوید زنگنه (توابع تهران) ۳- محمد نامجومطلق (گیلان) ۴- فرهاد نوری (تهران) ۵- سجاد امیری (مرکزی) ۶- حافظ دشتیان (کرمانشاه ب)
۶۶ کیلوگرم: ۱- سامان شجاعی (مازندران) ۲- امیرحسین حسینی (توابع تهران) ۳- مهدی نیازی (تهران) ۴- فرزاد جلیلی (البرز) ۵- هومن رشیدی (کرمانشاه الف) ۶- محمد آقایی منش (خراسان رضوی)
۷۴ کیلوگرم: ۱- مرتضی میرزایی (تهران) ۲- خشایار شیرمرادی (توابع تهران) ۳- علیرضا رضوانی (گیلان) ۴- نیما اشقاقی (مازندران) ۵- امیر غلامی (همدان) ۶- احمد غلامی (خوزستان)
۸۴ کیلوگرم: ۱- ارشک محمدی (کرمانشاه الف) ۲- محمدحسین میرباغبان (توابع تهران) ۳- علی موجرلو (مازندران) ۴- آرش نیرآبادی (گلستان) ۵- مهدی بابایی (همدان) ۶- سجاد حیدری (تهران)
۹۶ کیلوگرم: ۱- مسعود خواجه صالحانی (تهران) ۲- علی اصغر اکبری (مازندران) ۳- امیرحسین میرباباشاهی (گیلان) ۴- شاهین حاجی میرزایی (کردستان) ۵- امیر ارسلان تاتاری (خراسانرضوی) ۶- شهریار یوسفی (بوشهر)
۱۲۰ کیلوگرم: ۱- امیررضا امیری (لرستان) ۲- محسن سیر (مازندران) ۳- محمد مرادی (کرمانشاه الف) ۴- حسین ابراهیم اسفندی (تهران) ۵- شایان جلیل زاده (توابع تهران) ۶- هدایت رحمان زاده (کردستان)

رده بندی تیمی: ۱- مازندران ۷۱ امتیاز ۲- تهران ۶۳ امتیاز ۳- توابع تهران ۴۹ امتیاز ۴- کرمانشاه الف ۳۴ امتیاز ۵- گیلان ۲۷ امتیاز ۶- لرستان ۲۲ امتیاز
تیم اخلاق:‌ کردستان
مربی نمونه: ایمان طاهری خراسان جنوبی
داور نمونه: محمدعلی حبیبی (مرکزی)
فنی ترین کشتی‌گیر: ابوالفضل حاجی پور (مازندران)

کد مطلب 2934103

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