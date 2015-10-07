مازندران قهرمان کشتی آزاد جوانان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات با شرکت ۲۳۷ کشتی گیر از ۳۱ استان در قالب ۳۳ تیم، با انجام ۲۸۷ کشتی در ۸ دور روزهای ۱۳ و ۱۴ مهرماه در شهر اسلام آباد غرب استان کرمانشاه برگزار شد که در پایان تیم مازندران به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم های تهران و توابع تهران به ترتیب دوم و سوم شدند.

بر این اساس رده بندی انفرادی و تیمی این مسابقات به شرح زیر است:

۵۰ کیلوگرم: ۱- افشین رحمانی (مازندران) ۲- علیرضا سرلک (لرستان) ۳- محمد احمدی (مرکزی) ۴- علی فاتحی (تهران) ۵- نقی رضوانی (آذربایجان شرقی) ۶- سعید انوری (همدان)

۵۵ کیلوگرم: ۱- خیراله قهرمانی (کرمانشاه الف) ۲- یونس امامی (تهران) ۳- نادر نصری (مازندران) ۴- کاوه رحمت آبادی (توابع تهران) ۵- معراج بهرام زاده (فارس) ۶- جلال مدیری (بوشهر)

۶۰ کیلوگرم: ۱- ابوالفضل حاجی پور (مازندران) ۲- نوید زنگنه (توابع تهران) ۳- محمد نامجومطلق (گیلان) ۴- فرهاد نوری (تهران) ۵- سجاد امیری (مرکزی) ۶- حافظ دشتیان (کرمانشاه ب)

۶۶ کیلوگرم: ۱- سامان شجاعی (مازندران) ۲- امیرحسین حسینی (توابع تهران) ۳- مهدی نیازی (تهران) ۴- فرزاد جلیلی (البرز) ۵- هومن رشیدی (کرمانشاه الف) ۶- محمد آقایی منش (خراسان رضوی)

۷۴ کیلوگرم: ۱- مرتضی میرزایی (تهران) ۲- خشایار شیرمرادی (توابع تهران) ۳- علیرضا رضوانی (گیلان) ۴- نیما اشقاقی (مازندران) ۵- امیر غلامی (همدان) ۶- احمد غلامی (خوزستان)

۸۴ کیلوگرم: ۱- ارشک محمدی (کرمانشاه الف) ۲- محمدحسین میرباغبان (توابع تهران) ۳- علی موجرلو (مازندران) ۴- آرش نیرآبادی (گلستان) ۵- مهدی بابایی (همدان) ۶- سجاد حیدری (تهران)

۹۶ کیلوگرم: ۱- مسعود خواجه صالحانی (تهران) ۲- علی اصغر اکبری (مازندران) ۳- امیرحسین میرباباشاهی (گیلان) ۴- شاهین حاجی میرزایی (کردستان) ۵- امیر ارسلان تاتاری (خراسانرضوی) ۶- شهریار یوسفی (بوشهر)

۱۲۰ کیلوگرم: ۱- امیررضا امیری (لرستان) ۲- محسن سیر (مازندران) ۳- محمد مرادی (کرمانشاه الف) ۴- حسین ابراهیم اسفندی (تهران) ۵- شایان جلیل زاده (توابع تهران) ۶- هدایت رحمان زاده (کردستان)

رده بندی تیمی: ۱- مازندران ۷۱ امتیاز ۲- تهران ۶۳ امتیاز ۳- توابع تهران ۴۹ امتیاز ۴- کرمانشاه الف ۳۴ امتیاز ۵- گیلان ۲۷ امتیاز ۶- لرستان ۲۲ امتیاز

تیم اخلاق:‌ کردستان

مربی نمونه: ایمان طاهری خراسان جنوبی

داور نمونه: محمدعلی حبیبی (مرکزی)

فنی ترین کشتی‌گیر: ابوالفضل حاجی پور (مازندران)