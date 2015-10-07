تردید در تعداد واقعی نیروهای امنیتی افغان

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، اعضای مجلس سنای افغانستان در خصوص نیروهای امنیتی که وجود خارجی ندارند به دولت هشدار داده و تاکید کردند مجلس و رئیس جمهور باید جلوی نیروهای امنیتی خیالی را بگیرند.

«جمعه دین گیانوال»، یکی از اعضای مجلس سنای افغانستان اظهار داشت: تعداد نیروهای امنیتی در ولایات و شهرهای مختلف کمتر از آن است که از سوی ارگان های امنیتی مطرح می شود.

قابل ذکر است که مدتی پیش شخص اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان نیز در خصوص تعداد واقعی نیروهای امنیتی ابراز تردید کرد و گفت: ممکن است تعداد واقعی نیروهای امنیتی با رقمی که برخی مسئولان مطرح می کنند مغایرت داشته باشد. وی به وزیر کشور دستور داد در این خصوص تحقیقات همه جانبه ای به عمل آورد.