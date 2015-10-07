به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، احسان پوری قائم مقام این دفتر با اعلام این خبر گفت: این اقدام در مسیر پاسخگویی به نیازهای پژوهشی پژوهشگران، دانشجویان و دست‌اندرکاران حوزه ارتباطات و روزنامه‌نگاری صورت گرفته و تلاش بر آن است تا با فراهم ساختن امکان دسترسی رایگان به متن کامل شماره های جدید مجلات منتشر شده، منابع مطالعاتی مورد نیاز علاقه‌مندان این حوزه فراهم شود.

وی تأکید کرد: متن کامل مجلات مذکور در قالب PDF منتشر و با قابلیت دانلود رایگان در دسترس قرار خواهد گرفت.

پوری افزود: به منظور تسهیل فرایند انتشار و اشاعه به موقع اطلاعات کوشش شده تا با تمهیدات لازم و ارتباط با مراکز علمی بین‌المللی، نسخه‌های الکترونیک جدید این مجلات دریافت و به طور روزآمد و مستمر در اختیار علاقه‌مندان قرار گیرد.

به گفته وی، از این پس پژوهشگران، دانشجویان و سایر علاقه‌مندان این حوزه می‌توانند با مراجعه به سایت دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، جدیدترین نسخه‌های منتشر شده مجلات را به رایگان دریافت کنند.

قائم مقام دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها با اشاره به عناوین این نشریات گفت: این مجموعه شامل ۵۸ عنوان نشریه در حوزه علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری است که از سوی مراکز انتشاراتی بین‌المللی چون: SAGE, WILEY BLACK WELL ROUTLEDGE و SPRINGER منتشر می‌شود.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که محققان، دانشجویان و فعالان این عرصه بتوانند با ارائه نظرات و پیشنهادهای سازنده این دفتر را در دستیابی به اهداف خود یاری کنند.