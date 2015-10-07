صانعی، سرپرست تیم ملی فوتسال در بازی با روسیه و ایتالیا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران روز جمعه این هفته عازم ارومیه می‌شود تا روزهای شنبه و یکشنبه هفته بعد با تیم ملی روسیه دو دیدار تدارکاتی در این شهر برگزار کند. تیم امید ایران هم در همین دو روز با تیم امید روسیه بازی خواهد کرد.

از آنجا که هنوز سرپرست تیم ملی فوتسال ایران مشخص نشده است، علی صانعی که قرار بود به عنوان مدیر فنی در تیم ملی کار کند، در بازی با روسیه به عنوان سرپرست روی نیمکت خواهد نشست.

همچنین صانعی به خاطر اینکه سیدرضا افتخاری رئیس کمیته فوتسال تیم ملی را در سفر به ایتالیا همراهی نمی‌کند، در بازی با این تیم اروپایی هم که اواخر مهرماه برگزار می‌شود، سرپرست تیم ملی خواهد بود.