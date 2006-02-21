آزادي بيان بايد با كرامت انسان و احترام به باورهاي ديني همراه باشد

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" دكتر ايرمگارد پين استاد جامعه شناسي دانشگاه آخن آلمان، در مصاحبه با راديو آلماني صداي جمهوري اسلامي ايران درباره توهين به مقدسات به بهانه آزادي بيان ومطبوعات اظهار داشت : انتشار كاريكاتورهاي موهن دو هدف را دنبال مي كرده، يكي اهداف داخلي و ديگري اهداف خارجي است. عوامل پشت پرده قصد داشتند به مسلمانان مقيم اروپا، به ويژه دانمارك نشان دهند ‌كه قدرت واقعي در دستان چه كسي است؟ ‌از طرف ديگر دانمارك يك كشور كوچك اروپايي است كه از اهميت زيادي برخوردار نبوده است. اما اكنون همه نگاه ها متوجه اين كشور است.

دكتر "پين " درباره اينكه برخي اعتراضات مسلمانان را نشانه آغاز جنگ فرهنگ وتمدنها مي دانند، گفت: نبايد اين مسئله را اينگونه تعبير كرد، ‌گرچه محافلي تلاش مي كنند جنگ بين فرهنگها و تمدنها اتفاق بيفتد. اما آنها نتوانستند براي ديدگاه هاي افراطي خود طرفداران زيادي داشته باشند. از سوي ديگر افراد با خرد و دور انديشي نيز هستند كه مي توانند مانع دستيابي مغرضان به اهداف خود شوند.

وي همچنين درباره اينكه آيا مي توان احساسات و باورهاي ديني افراد را به چالش طلبيد گفت : صحيح نيست كه مسئله پيش آمده را به گستره دين وعقيده محدود كرد. اين نوعي نژاد پرستي است كه ماسك دين را به صورت خود زده است. آنهايي كه كاريكاتورها را نقاشي كرده اند اصلا به دين فكر نمي كنند، براي آنها دين اهميتي ندارد، حال چه دين اسلام، مسيحي، يهودي و يا دين ديگري باشد. اگر به جاي مسلمانان بودائي مي بودند، آنها عليه بودائي ها مطلب مي نوشتند و كاريكاتور رسم مي كردند. در پس آن كاريكاتور ها انگيزه هاي سياسي قرار دارد.

دكتر پين با اشاره به اين مطلب كه براي دانمارك، دين اسلام يك ‌عامل مزاحم ‌است گفت : هدف از انتشار كاريكاتورها لطمه زدن به روح و روان، عقيده و فرهنگ مسلمانان بوده است. آنها از مدتها پيش براي لطمه زدن به مسلمانان تلاش مي كنند. اشكال مختلف توهين به مسلمانان را آزمايش كرده و نتيجه مورد نظر را نگرفته بودند، ‌تا اينكه كاريكاتوريهاي موهن را منتشر كردند و اين بار موفق شدند مسلمانان را به خشم بياورند. دانمارك يك كشور كوچك اروپايي است كه در صحنه سياسي جهان نقش چنداني ندارد، حال دست اندركاران در اين كشور با اين حركت دانمارك را در مركز توجه قرار داده اند.



وي در پاسخ به اين پرسش كه غربيها انتشار كاريكاتورهاي موهن را با آزادي مطبوعات مرتبط مي سازند آيا مي توان به اين بهانه احساسات و باورهاي ديني افراد را مورد تمسخر قرار داد، گفت: تاكنون منتشر كنندگان كاريكاتورها تحت تعقيف قرار نگرفته اند بلكه برعكس مورد حمايت نيز هستند. اما سؤال اين است كه آ‌يا آنها بايد از اين آزادي براي تمسخر باورهاي ديني ديگران سوء ‌استفاده كنند؟ حال بايد ديد كه آيا مسلمانان مقيم دانمارك چنين چيزي را مي پذيرند و براي آنها توهين به مقدساتشان با بهانه آزادي مطبوعات توجيه پذير است.

دكترپين در پاسخ به اين پرسش كه ما بارها از مسئولين كشورهاي غربي شنيده ايم كه آنها خواهان گفتمان با كشورهاي اسلامي هستند آيا با توجه به اين اتفاقات مي توان هنوز براي رسيدن به چنين هدف اميدوار بود، گفت: گرچه من وضعيت واقعي و فعلي را با بدبيني نگاه مي كنم‌، اما هنوز اميد خود را از دست نداده ام و اميدوارم كه مي توان بستر گفتمان بين فرهنگها و اديان را فراهم كرد.