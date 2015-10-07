حضور مشاور دبیرکل سازمان ملل متحد در مراسم روز پارالمپیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان، ویلفرد لمکه، مشاور ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور ورزش برای توسعه و صلح و نیز طارق، دبیر کل کمیته پارالمپیک آسیا از میهمانان خارجی این مراسم هستند که برای شرکت در جشن روز ملی پارالمپیک و همراهی با ورزشکاران دارای معلولیت، آمادگی خود را اعلام کرده‌اند.

ستاد برگزاری روز ملی پارالمپیک ازهیات محترم دولت و وزیران، مسئولان ورزش کشور، سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش استثنایی و سایر مسئولان مربوطه، دعوت به عمل آورده است.

جشن روز ملی پارالمپیک روز دوشنبه ۲۰ مهر ماه در سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه آزادی تهران برگزار میشود.