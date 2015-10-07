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۱۵ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۱۵

حضور مشاور دبیرکل سازمان ملل متحد در مراسم روز پارالمپیک

حضور مشاور دبیرکل سازمان ملل متحد در مراسم روز پارالمپیک

جشن روز ملی پارالمپیک ۹۴، شاهد حضور میهمانان ویژه ای از داخل و خارج کشور خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان، ویلفرد لمکه، مشاور ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور ورزش برای توسعه و صلح و نیز طارق، دبیر کل کمیته پارالمپیک آسیا از میهمانان خارجی این مراسم هستند که برای شرکت در جشن روز ملی پارالمپیک و همراهی با ورزشکاران دارای معلولیت، آمادگی خود را اعلام کرده‌اند.

ستاد برگزاری روز ملی پارالمپیک ازهیات محترم دولت و وزیران، مسئولان ورزش کشور، سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش استثنایی و سایر مسئولان مربوطه، دعوت به عمل آورده است.

جشن روز ملی پارالمپیک روز دوشنبه ۲۰ مهر ماه در سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه آزادی تهران برگزار میشود.

کد مطلب 2934234

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