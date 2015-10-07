فاز اول احیا مسجد تاریخی جامع ارومیه امسال عملیاتی می شود

محمد فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر با توجه به احاطه این اثر تاریخی توسط برخی بناها تازه تاسیس و نیز وجود ساختمان حوزه علمیه در محوطه این مسجد به همراه گذر زمان مرمت این اثر تاریخی ضروری است افزود: با توجه به وجود حوزه علیمه و... برای مرمت آن نیازمند مشارکت دستگاه های فرهنگی و دفتر امام جمعه ارومیه بودیم.

وی با بیان اینکه این طرح پس از بررسی با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی، امام جمعه ارومیه، شهرداری، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان توسط این اداره کل اجرایی می شود افزود: در طرح پیشنهادی ورودی و خروجی های جداگانه ای برای نمازگزاران و بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده که منطبق بر ورودی های اورژینال مسجد است.

فتحی با بیان اینکه در طرح بازسازی این مسجد تاریخی پس از حذف ساختمان فعلی حوزه علمیه، صحن مسجد و حجرات تاریخی پیرامون آن احیا خواهند شد افزود: بر اساس مستندات موجود در خصوص این اثر تاریخی مقرر شد پس از عقد تفاهم نامه مشترک فی مابین نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه اداره کل میراث فرهنگی٫ صنایع دستی و گردشگری استان، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان و شهردار ارومیه طی برنامه زمانبندی مشخص فاز یک احیای مسجد جامع ارومیه عملیاتی شود.

وی با اشاره به اینکه طی هفته گذشته با تلاش کارکنان این سازمان مرمت شبستان تاریخی مسجد جامع ارومیه پایان یافت افزود: این مسجد با قدمت هزار ساله اثر تاریخی بسیار مهمی است و محراب آن یکی از کم نظیر‌ترین محراب‌هایی است که در اختیار تاریخ بشر قرار دارد مرمت شبستان مسجد جامع ارومیه نشان دهنده اهمیت صیانت از آثار تاریخی در استان است.

فتحی اعتبار مورد نیاز برای مرمت و حفاظت کامل مسجد جامع ارومیه را افزون بر ۱۰۰ میلیارد ریال عنوان و اضافه کرد: این اعتبار برای آزاد سازی حرایم، بناهای غیرمجاز احداث شده و مرمت و حفاظت این بنا مورد نیاز است.

وی اضافه کرد: هم اکنون طرح به پیمانکار واگذار شده است بعد از آماده سازی شبستان مسجد محراب و کتیبه که دارای معماری بی نظیری است آماده مرمت می شود که در صورت تسریع در روند تخصیص اعتبارات مورد نیاز عملیات مرمت نیز تسریع خواهد یافت.

معاون میراث فرهنگی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی اعتبار اختصاص یافته به مرمت و حفاظت مسجد جامع ارومیه در سالجاری را سه میلیارد ریال برشمرد و گفت: دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال از اعتبار اختصاص داده شده از اعتبارات ملی و مابقی استانی است.

مسجد تاریخی جامع ارومیه اثر بی نظیر تاریخی که قدمت آن به دوران سلجوقیان می ‌رسد در وسط بازار بزرگ و قدیمی ارومیه جاخوش کرده که صحن بزرگ و شبستان آجری وسیعی دارد که وسط آن با گنبد بلندی پوشیده شده است.

از خصوصیت‌های بارز این مسجد شباهت قسمت قدیمی آن با کاخ ساسانی دامغان است و بنابر روایتی، ساخت مسجد پیش از این معبدی دوره‌ ساسانی بوده است.

هسته‌ نخستین مسجد جامع ارومیه، شبستان گنبد ‌داری در وسط است که ساختمان آن به دوران سلجوقیان و قرن ششم هجری قمری تعلق دارد و ۴۰ ستون متصل به این شبستان گنبددار مربوط به دوران ایلخانی هستند.

حجره‌ های اطراف صحن مسجد به اوایل دوره‌ زندیه متعلق ‌اند و سنگ ‌نوشته‌ موجود، زمان احداث آن ‌را سال ۱۱۸۴ هجری قمری نشان می‌دهد، محراب مسجد سرتاسر پوشیده از کتیبه‌هایی به خط کوفی و ثلث است، در حاشیه‌ بیرونی محراب، آیه‌ ۲۵۵ و قسمتی از آیه ۲۵۶ سوره‌ بقره به خط کوفی نوشته شده است.

آنچه که از ویژگی‌های معماری سلجوقی در این بنا بارز به نظر می ‌رسد، تبعیت از الگوی پلان چهار طاقی، توجه به استحکام بنا و استفاده از مصالح مقاوم در ساخت بناست که امروز نشان از معماری بی نظیر و اصیل ایرانی اسلامی دارد.

مسجد جامع از ارزشمندترین و قدیمی ترین مساجد ارومیه بوده و تاریخچه آن به دوره های سلجوقیان و ساسانیان برمی گردد بنابراین در دوره های مختلفی معماری هایی جهت کامل شدن آن انجام گرفته است، دارای محرابی است که معماری آن توسط شرفشاه نقاش تبریزی در ۶۷۶ هجری قمری در دوره ایلخانیان صورت گرفته و در دوره های مختلف دیگر با تزئینات ویژه ای تکمیل تر شده است.

در تاریخ ۱۱۸ هجری قمری نیز به فرمان رضا قلی خان بیگلر بیگی افشار و حاکم ارومیه بازسازی و تغییراتی در این مسجد صورت گرفته است و بر همین اساس در دوره های مختلف بنا به دستورهای حاکمان در هردوره این بنا مورد بازسازی و معماری قرار گرفته است.

طبق دستور بیگلر بیگی افشار در سال ۱۱۸۴ حجراتی به استناد کتبه موجود در ورودی کوچک مسجد در اطراف حیاط برای طلاب علوم دینی ساخته و آیات قرآنی با خط نستعلیق با زمینه مشکی در شبستان اصلی نوشته شده است.