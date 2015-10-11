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۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۱۲

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بیانات تاریخی رهبر انقلاب درباره حافظ

بیانات تاریخی رهبر انقلاب درباره حافظ

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سال ۶۷ در مراسم گشایش کنگره جهانی بزرگداشت حافظ می‌فرمایند: برخی‌ها حافظ را کافر و بی‌‌دین معرفی کردند!

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به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سال ۶۷ در مراسم گشایش کنگره جهانی بزرگداشت حافظ می‌فرمایند: متأسفانه در این چهل ـ پنجاه سال، کتاب‌هایی نوشته شد که در آن بی‌نظری و بی‌غرضی رعایت نشده و مطالبی نوشته شده که جفا و انصافاً بعضی از آن‌ها، جفای به حافظ است. حافظ را کافِر و بی‌دین و زندیق و مُنکِر آخرت و از این قبیل چیزها معرفی کرده‌اند. کسی را که زیباترین اشعارش، اشعار عرفانی است یا لااقل اشعار عرفانی جزء زیباترین اشعار اوست.

کد مطلب 2934240

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