بیانات تاریخی رهبر انقلاب درباره حافظ

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیتالله خامنهای سال ۶۷ در مراسم گشایش کنگره جهانی بزرگداشت حافظ میفرمایند: متأسفانه در این چهل ـ پنجاه سال، کتابهایی نوشته شد که در آن بینظری و بیغرضی رعایت نشده و مطالبی نوشته شده که جفا و انصافاً بعضی از آنها، جفای به حافظ است. حافظ را کافِر و بیدین و زندیق و مُنکِر آخرت و از این قبیل چیزها معرفی کردهاند. کسی را که زیباترین اشعارش، اشعار عرفانی است یا لااقل اشعار عرفانی جزء زیباترین اشعار اوست.
حضرت آیتالله خامنهای سال ۶۷ در مراسم گشایش کنگره جهانی بزرگداشت حافظ میفرمایند: برخیها حافظ را کافر و بیدین معرفی کردند!
کد مطلب 2934240
نظر شما