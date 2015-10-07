نرخ دولتی ۲۵ ارز افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ دلار آمریکا با دو ریال افت ۲۹,۹۵۴ ریال، پوند انگلیس با ۲۵۱ ریال افزایش ۴۵,۶۷۴ ریال و یورو با ۲۵۰ ریال رشد ۳۳,۷۵۴ ریال تعیین شد.

فرانک سوئیس ۳۰,۹۹۸ریال، کرون سوئد ۳,۶۳۷ ریال، کرون نروژ ۳,۶۱۷ ریال، کرون دانمارک ۴,۵۲۴ ریال، روپیه هند ۴۵۹ ریال، درهم امارات متحده عربی ۸,۱۵۷ ریال، دینار کویت ۹۹,۰۳۵ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۸,۶۷۸ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۴,۹۶۲ ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۸۶۵ ریال، ریال عمان ۷۷,۸۰۲ ریال، دلار کانادا ۲۳,۰۰۲ریال، راند آفریقای جنوبی ۲,۲۱۵ ریال، لیر ترکیه ۱۰,۱۲۶ ریال، روبل روسیه ۴۷۳ ریال، ریال قطر ۸,۲۲۷ ریال، یکصد دینار عراق ۲,۵۲۳ریال، لیر سوریه ۱۵۹ ریال و دلار استرالیا ۲۱,۵۱۴ ریال قیمت خورد.

مچنین نرخ ریال سعودی ۷,۹۹۲ ریال، دینار بحرین ۷۹,۳۹۰ ریال، دلار سنگاپور ۲۱,۰۵۹ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲,۱۳۶ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۸,۶۵۳ریال، یکصد درام ارمنستان ۶,۳۲۷ ریال، دینار لیبی ۲۱,۷۹۳ ریال، یوان چین ۴,۷۱۲ ریال، یکصد بات تایلند ۸۲,۹۴۵ریال، رینگیت مالزی ۶,۹۹۵ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۵,۷۱۵ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰,۹۷۹ریال، افغانی افغانستان ۴۶۷ ریال، منات آذربایجان ۲۸,۶۳۶ ریال، یک هزار روبل بلاروس ۱,۷۰۰ ریال، سامانی تاجیکستان ۴,۶۱۷ ریال و بولیوار ونزوئلا ۴,۷۶۷ ریال تعیین شد.