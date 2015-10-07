جزئیات ۳ برنامه پساتحریم در صنعت بیمه

به گزارش خبرگزاری مهر، مینا صدیق نوحی از تشکیل کمیته پساتحریم در بیمه مرکزی خبر داد وگفت: بیمه مرکزی در حال حاضر سه برنامه کوتاه مدت (تا پایان سال ۹۴)، میان مدت (تا پایان سال۹۵) و بلندمدت (تا پایان برنامه ششم) را در راستای اقدامات پساتحریم آغاز کرده است. همچنین بیمه مرکزی پیشنهاد تشکیل صندوق اتکایی ملی را به دولت داده و منتظر نتیجه آن هستیم.

معاون اتکایی بیمه مرکزی با موضوع «بررسی وضعیت بیمه و بیمه اتکایی کشور در شرایط تحریم و پساتحریم» افزود: در این سال ها، تحریم علاوه بر سختی هایی چون محدود شدن بازارهای اتکایی جهانی برای صنعت بیمه ایران و به تبع آن انعقاد قرارداد با بیمه گران اتکایی با رتبه پایین و یا فاقد رتبه از موسسات معتبر بین المللی و مشکلات بیمه دریایی و ایجاد محدودیت برای دستیابی به تکنولوژی روز و برقراری ارتباط با بازارهای بین المللی مزایایی چون همدلی و همکاری میان شرکت های بیمه را به همراه داشت.

وی با اعلام این مطلب که برخی از کشورهای همسایه به همکاری شرکت های بیمه ایران با یکدیگر برای پشت سر گذاشتن موفقیت آمیز دوران تحریم غبطه می خوردند، افزود: تحریم ها باعث شد، بیمه مرکزی با اعتماد سازی از شرکت های بیمه، حساب اتکایی ویژه را ایجاد کند و بعد از ۵ سال مقاومت در برابر تحریم ها و انتقال ریسک ها به این حساب، از نظر مالی به سودآوری نیز دست یابیم.

نوحی با اشاره به پرداخت خسارت ها در این دوران، گفت: در سال ۹۳ صنعت بیمه کشور پرداخت خسارت ۴۲ میلیارد تومانی از مجموع ۷ خسارت را تجربه کرد.

معاون اتکایی بیمه مرکزی مجموع حق بیمه دریافتی حساب ویژه اتکایی در ۵ سال تحریم را از بیمه های آتش سوزی، کشتی، هواپیما، نفت و انرژی، باربری و مهندسی و p&I ۲۰۱ میلیون دلار و خسارت پرداختی را ۵ میلیون دلار اعلام کرد.

وی ریسک زلزله در تهران را بدترین ریسک برای صنعت بیمه کشور دانست و گفت: به همین دلیل برای پوشش ریسک خطرات طبیعی، یک میلیارد یورو پوشش اتکایی خریداری شده است.

وی در پایان با اشاره به سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص مثبت کردن تراز اتکایی، گفت: بازار ما نباید همیشه واگذارنده باشد، ما باید تلاش کنیم در زمینه صادرات بیمه هم با کارگزارن خارجی وارد مذاکره شویم.

در این جلسه مقرر شد مدیران عامل شرکت‌های بیمه برای جمع آوری مطالبات از بیمه گران خارجی با نظر بیمه مرکزی به صورت هماهنگ عمل کنند.