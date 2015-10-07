لاریجانی: ملت ایران با نهیب رهبری در حادثه منا احساس کرد پدر دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی در کنگره ۲۴۰۰ شهید و سرداران شهید استان چهارمحال بختیاری گفت: از سپاه پاسداران و ستادی که به این منظور تشکیل شده و کار ارزشمندی دراین زمینه انجام داده است،تشکر می‌کنم. همچنین از نمایندگان این استان که از برپایی این کنگره حمایت کرده‌اند تقدیر و تشکر دارم.

رئیس قوه مقننه با بیان صحبتی از امام علی (ع) در رابطه با اینکه به مالک اشتر گفتند از خدا می‌خواهم عاقبت من و شما را سعادت و شهادت قرار دهد، افزود:عشق و علاقه مالک به امام علی (ع) برهمه مبرهن است، وقتی ایشان را به مصر فرستاد دراین رابطه که خداوند عاقبت من و شما را سعادت و شهادت قرار دهد تاکید کرد. بنده درسفری که به مصر داشتم و مرقد مقدس ایشان را زیارت کردم دچار این حال و هوای معنوی شدم و این حال و هوا را می‌توان در مرقد «اویس قرنی» در سوریه احساس کرد که از اصحاب سابق برای پیامبر اکرم (ص) است که البته متاسفانه جریان تکفیری رقه سوریه را گرفته‌اند و مرقد مقدس ایشان را نابود کرده‌اند که نشان دهنده پستی آن‌‌هاست.

عزت و سر افرازی یک جامعه در گروی جهاد است

لاریجانی با بیان اینکه سعادت و شهادت برای تمام مردم است، ادامه داد: شهادت امری اصلی برای مسلمانان واقعی است و شهادت چیزی است که امام‌علی (ع) فرمود اگر هزاربار به وسیله ضربات شمشیر از دنیا بروم آن را براینکه در رختخواب از دنیا بروم ترجیح می‌دهم. امام علی (ع) استوانه اسلام است.

وی با بیان اینکه شهادت امری است که در زندگی یک فرد مسلمان واقعی رخ می‌دهد، تصریح کرد: پیامبر (ص) فرمودند اگر مسلمانی اهل مجاهدت نباشد و عشق به جهاد در او وجود نداشته باشد،‌ منافق است. در این رابطه پیامبر (ص) فرمودند که اگر این فرد حتی اگر اهل نماز، روزه باشد و از دنیا برود اما اهل مجاهدت نباشد چون غفلت از یک امر رکنی در اسلام کرده، منافق است.

رئیس نهاد قانونگذاری با تاکید براینکه عزت و سرافرازی یک جامعه درگرو این است که جهاد درآن جامعه رونق داشته باشد، افزود: خانواده شهدا در کشور ما عزتمند هستند اگر در جامعه‌ای این مطرح شود که ما در تاریخی جنگیده‌ایم و عده‌ای در آن زمان شهید شده‌اند و اکنون زمان زندگی است، جامعه‌ای که اینگونه فکر می‌کند دچار غفلت شده است. پیامبر اکرم (ص) در این رابطه فرموده‌اند اگر جامعه‌ای اهل مجاهدت نباشد لباس خواری بر تن او می‌کنند.

لاریجانی با بیان اینکه درحادثه منا با موضع گیری رهبرمعظم انقلاب احساس افتخار کردیم،ادامه داد: دراین موضع گیری ملت ایران احساس کرد که یک پدر دارد؛صحبتی که می‌کند از سر سرافرازی است و می‌گویند تا آخر ایستاده‌ایم.

ادامه دارد...