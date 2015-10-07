۳ برنامه پتروشیمی در پساتحریم

به گزارش خبرنگار مهر، هر چند ایران خود را برای از سرگیری صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در دوران پساتحریم آماده می‌کند اما هند و چین به مشتریان اصلی محصولات پتروشیمیایی کشور تبدیل شده اند.

بر این اساس چند محموله از دو محصول پتروشیمی ایران شامل تولوئن و پارازایلین به شرکت‌های هندی و چینی صادر شده و حتی پیش بینی می شود در صورت لغو تحریم ها، این دو کشور آسیایی کماکان بازارهای بزرگ پتروشیمی ایران باقی خواهند ماند.

در این بین با توجه به افزایش تقاضای مصرف انواع محصولات پتروشیمی در هند و چین به عنوان دو بازار بزرگ و استراتژیک، قطعا با آزادسازی موانع صادراتی به اتحادیه اروپا، رقابت بین این دو کشور آسیایی برای واردات محصولات پتروشیمی ایرانی شدیدتر از دوران تحریم ادامه می یابد.

حمید ستوده‌فر مدیرعامل پتروشیمی اصفهان با اشاره به صادرات تولوئن به هند گفت: محصول پارازایلین این واحد پتروشیمی به چین صادر می شود و برنامه ای در دست است تا با تبدیل این محصولات به مواد دیگر زنجیره ارزش را در این واحد پتروشیمی افزایش داد.

این مقام مسئول با بیان این که ۷۰ درصد تولیدات پتروشیمی اصفهان صادراتی است، تصریح کرد: ارزش کل محموله های صادراتی از ابتدای سال بیش از ۴۳ میلیون و ۱۶۸ هزار دلار بوده است.

همزمان با افزایش صادرات محصولات پتروشیمیایی ایران به کشورهای آسیایی، برنامه‌های توسعه صنایع پتروشیمی ایران در دوران پساتحریم در حال تدوین است.

در همین حال احمد مهدوی دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران با اشاره به احتمال لغو تحریم های بین‌المللی پیش روی صنایع پتروشیمی ایران، گفت: با لغو تحریم‌ها و توافق جامع هسته‌ای، فضای حاکم بر صنعت پتروشیمی و صنایع تکمیلی پتروشیمی کشور تغییر خواهد کرد.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران همچنین استفاده از خطوط اعتباری فاینانس و تامین منابع مالی مهمترین هدف صنایع پتروشیمی ایران با استفاده از فضای پسا تحریم است، تاکید کرد: استفاده از دانش فنی، تکنولوژی‌های مدرن جهان، تسهیل شدن فرآیند بیمه، حمل و نقل دریایی و کاهش هزینه‌های صادرات محصولات پتروشیمی و پلیمری در سطح صنایع بالادستی و صنایع تکمیلی پتروشیمی از دیگر مزیت‌های لغو تحریم است.