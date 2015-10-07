تجارت الکترونیک قیمت تولید تا مصرف را نزدیک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، راضیه علیرضایی ظهر چهارشنبه در همایش نماد الکترونیک که در ساختمان ساپکو مشهد برگزار شد، مهم ترین مسئله در بازار را تفاوت زیاد قیمت تمام شده تولید و قیمت مصرف کننده دانست و اظهار کرد: یکی از دلایل این تفاوت قیمت که در بعضی اقلام تا ۷۰ درصد اختلاف گزارش شده، نبود دسترسی مصرف کنندگان به عرضه کنندگان اصلی کالا است.

وی با بیان اینکه در بازار میوه، توزیع و عمده فروشی تفاوت قیمت تولید تا مصرف بسیار زیاد است، افزود: تلاش سازمان صنعت، معدن و تجارت بر این است که فاصله قیمت تولید تا مصرف کالا را کاهش دهیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به ضرورت توجه بیشتر به تجارت الکترونیک اشاره کرد و گفت: مصرف کننده ای که به عرضه کنندگان به صورت مستقیم دسترسی ندارد مجبور است از نزدیکترین محل عرضه کالا که با واسطه های بسیار به آن رسیده است، خرید کند و در نتیجه قیمت تمام شده برای مصرف کننده زیاد می شود.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات بازار ابزارهای پرداخت است، افزود: چک در بازار ما با وجود اینکه معرف اعتبار فرد است، باعث ایجاد بی اعتمادی هایی در بازار شده که همین امر ناپایداری بازار را هم رقم می زند.

علیرضایی با اشاره به اینکه تجارت الکترونیک یک فناوری و شیوه نوین در فضای کسب وکار است، گفت: با وجود استقبال از این نوع تجارت در دنیا و در میان مردم ما، اما هنوز زمینه های این تجارت در کشور فراهم نشده است.

وی ادامه داد: نماد الکترونیک با اعتباربخشی به مشتری گامی اساسی و مهم در تجارت استان خواهد بود و امیدواریم با گسترش تجارت الکترونیک مشکل تفاوت قیمت ها حل شود.

امنیت در فضای مجازی اهمیت ویژه ای دارد

در ادامه جواد قنبری، جانشین پلیس فتای خراسان رضوی به لزوم حفظ امنیت فضای الکترونیک اشاره کرد و گفت: از سال ۷۴ که اینترنت وارد ایران شد تا به امروز شاهد ورود نسل های جدید اینترنت به جامعه هستیم که در کنار تمام مزایای آن، شاهد آسیب های فراوانی در جامعه بوده ایم.

وی با اشاره به وجود پرونده های بسیاری که در پلیس فتا به ثبت رسیده است، افزود: کسب و کار اینترنتی یکی از ظرفیت های مورد توجه فضای مجازی است که برای کنترل و حفظ حقوق شهروندان در این فضا نیازمند توجه و برنامه ریزی بیشتر هستیم.

قنبری با بیان اینکه سارقان اینترنتی ترفندهای بسیاری برای شناسایی نشدن دارند، گفت: به همین دلیل امنیت فضای مجازی در حوزه کسب وکار اهمیت ویژه ای پیدا می کند و باید با همکاری پست که ارتباط میان تاجران الکترونیک و خریداران هستند تلاش کنیم این امنیت به بهترین شکل ممکن ایجاد شود.