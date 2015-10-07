به گزارش خبرگزاری مهر، قرار است در نخستین جشنواره ملی طراحی صنعتی ایران که از امروز ۱۵ تا ۱۸ مهرماه شنبه به مدت ۴ روز در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب برگزار می‌شود، از نفرات اول تا سوم تجلیل شود.

در این مسابقه بیش از ۳۰۰ طراح صنعتی آثار خود را در دوازده گروه تخصصی طراحی ارائه کرده‌اند، همچنین در نمایشگاه تخصصی طراحی صنعتی که در همین زمان برگزار می‌شود، شرکت‌های طراحی و تولیدی به عرضه فناوری‌های طراحی صنعتی خواهند پرداخت.

همزمان با برپایی این نمایشگاه، کارگاه‌های آموزشی متنوعی برای طراحان صنعتی برگزار می‌شود.

از سخنرانان این مراسم می توان به حضور «رالف ویگمن» مدیر مسابقات بین المللی iF design به عنوان معتبرترین مسابقه بین المللی در حوزه طراحی صنعتی در مراسم افتتاحیه این جشنواره و همچنین مسئولان دولتی و صاحبان صنایع از برنامه های این جشنواره اشاره کرد.