پیکر ۱۵ زائر جان باخته فاجعه منا در نیشابور تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم ولایتمدار نیشابور روز چهارشنبه با ندای يا حسين پيکرهاي ۱۵ تن از جان باختگان اهل نیشابور در فاجعه منا را با چشمانی نمناک بدرقه و تشییع کردند.

دراین مراسم که با حضورمعاون هماهنگی امور زائران استاندار خراسان رضوی، فرماندارویژه شهرستان نیشابور، ائمه جمعه وجماعات و همچنین فرماندهان نظامی وانتظامی برگزار شد تشییع کنندگان در این مراسم در محل مسجد صاحب الزمان «عج» و با نوای سوگواری رزم نوازان تیپ ۲۱ امام رضا «ع» به استقبال این آلاله های سپید پوش رفتند.

درمسیرتشییع پیکر جان باختگان مداحان اهل بیت عصمت و طهارت از جمله حاج عباس عراقی، مهدی ایروانی، مهدی شرفی و احمد ابرشهر با نوحه سرایی مردم سينه سوخته نیشابور را همراهی کردند.

جمع کثیری از شرکت کنندگان در این مسیر اشک ریزان وسینه زنان در حالی که زمزمه مي کردند «عزا عزاست امروز روز عزاست امروز؛ مهدی صاحب زمان صاحب عزاست امروز» پیکر های حجاج سفر کرده را همراهی کردند.

شرکت کنندگان در این مراسم همچنین با سردادن شعارهاي «الهم لعن آل سعود»، «الهم لعن اسرائیل»، «الهم لعن آمریکا»، «اين گل پرپر از کجا آمده، از سفر حج و منا آمده»، «فرياد يا محمدا، کشتند زائر خدا» پيکرهاي مطهر۱۵ جان باخته منای نیشابوری را تا مسجد جامع تشييع کردند.

با انتقال پیکر پاک مطهراین شهدابه ایوان مسجد جامع نیشابور و اقامه نماز توسط حجت الاسلام اسماعیل مقری موذن امام جمعه نیشابور تشییع کنندگان پیکر های زائران جان باخته را تا آارامگاه ابدی شان در گلزار شهدای بهشت فضل نیشابور همراهی و تعدادی از این حجاج سفر کرده را به خاک سپردند و تعدادی را نیز به روستاهای محل زادگاهشان منتقل کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز هزاران نیشابوری داغدار وشهیدپرور با در دست گرفتن پلاکادر ها وپارچه نوشته و سردادن شعارهایی همچون «مرگ بر آل سعود خائن» «آل سعود خائن بازیچه آمریکاست»، «مرگ براسرائیل»، «مرگ بر آمريکا» خواستار محکومیت رژيم کارشکن آل سعود در محاکم بین المللی توسط مسلمانان شدند.