ساخت فيلم هاي با ارزش عاشورايي نياز به تهيه كننده دولتي دارد

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، سيد جواد هاشمي، بازيگر سينما، تئاتر و تلويزيون، گفت: هم اكنون حمايت هاي چنداني از فيلم هاي عاشورايي ارزشي، با مضامين و معناي بالا كه بايد تهيه كننده گان دولتي كارهاي عاشورايي انجام نداده وبالطبع تهيه كنندگان خصوصي نيز به دليل ترس از نبود حمايت به اين كار نمي پردازند.

وي در ادامه گفتگو با ستاد خبري نخستين جشنواره فيلم عاشورايي (سپيد) افزود: در زمينه عاشورا و فرهنگ عاشورايي فيلم هاي داستاني كوتاه و بلند، نماهنگ نيز ساخته شده، اما ساخت فيلم هاي عاشورايي و سينمايي باارزش و كيفيت بالا كه وجود آن براي زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا ضروري است بسيار كم به چشم مي خورد و تلاشي هم در اين زمينه صورت نمي گيرد.

وي تصريح كرد: اين درحالي است كه هنرمندان و فيلم سازان جوان اشتياق زيادي براي ساخت فيلم هاي عاشورايي دارند اما به اين دليل كه سينما هنر و صنعت گراني است. مواجهه با اين مسئله و توليد فيلم هاي عاشورايي با ارزش، هزينه زيادي را در بر داشته كه اين مسئله از اصلي ترين مشكلات فيلم سازان است.

وي يادآور شد: عاشورا واقعه كوچكي نيست كه به همين سادگي آن را ناديده گرفت و البته بزگترين جشنواره و هميش بشري در تاريخ معاصر، آيين سينه زني مردم در روزهاي محرم و عاشورا است و خود مردم بازيگر و تماشاگر آن هستند لو ساخت فيلم از همين وقايع نيز مي تواند تاثير گذار باشد.

وي در ادامه تاكيد كرد : مردم به هر ميزان كه فيلم هاي عاشورايي با ارزش ببينند به همان ميزان نيز با عاشورا و اين فيلم ها ارتباط برقرار مي كنند.

گفتني است، آخرين مهلت ارسال آثار براي جشنواره فيلم عاشورايي (سپيد) كه توسط كانون هاي باشگاه خبرنگاران جوان و سازمان فرهنگي هنري شهرداري برگزار مي شود، پايان فروردين سال 85 خواهد بود.