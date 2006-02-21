"منصور پارسايي" رئيس اداره كل هنرهاي نمايشي، ضمن بيان مطلب فوق درگفتگو با خبرنگار تئاتر "مهر"، ضمن رد شايعه توقيف اين نمايش به دليل مسايل منكراتي توضيح داد:" يكي ازمنقدان محترم روز گذشته نقدي در يكي از روزنامه هاي صبح نوشت و طي آن مواردي را در باره اين نمايش تذكر داد. بررسي هايي انجام شد، خودم از نمايش ديدن كردم و مطمئن شدم اين نمايش هيچ مشكل اخلاقي ومنكراتي ندارد و مي تواند به اجراي خود در مجموعه تئاتر شهر ادامه دهد."
پارسايي همچنين افزود : " مدت اجراي اين نمايش 10 شب است كه احتمالا با توجه به استقبال تماشاگران اين مدت يك هفته ديگر هم تمديد خواهد شد و تا 15 اسفند ماه ادامه خواهد داشت."
رئيس اداره كل هنرهاي نمايشي همچنين شايعه تغيير مديريت تئاتر شهر را نيز رد كرد و گفت : " فعلا هيچ اتفاقي در اين حوزه رخ نداده است."
" اسبهاي آسمان خاكستر مي بارند " به نويسندگي نغمه ثميني و كارگرداني علي راضي ( كارگردان ايراني مقيم فرانسه) نمايشي پيرامون داستان سياوش شاهنامه است كه به دو زبان فارسي و فرانسه در تالار قشقايي تئاتر شهر اجرا مي شود. حسن معجوني بازيگر سرشناس تئاتر ايران و ورونيك سكري ، بازيگر فرانسوي، بازيگران اين پروژه مشترك نمايشي ايران و فرانسه هستند. كيومرث مرادي نيز مشاور كارگردان است.
رئيس اداره كل هنرهاي نمايشي درگفتگو با "مهر" :
پروژه مشترك ايران و فرانسه مشكلي ندارد و به اجراي خود ادامه مي دهد
