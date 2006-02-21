پروژه مشترك ايران و فرانسه مشكلي ندارد و به اجراي خود ادامه مي دهد

"منصور پارسايي" رئيس اداره كل هنرهاي نمايشي، ضمن بيان مطلب فوق درگفتگو با خبرنگار تئاتر "مهر"، ضمن رد شايعه توقيف اين نمايش به دليل مسايل منكراتي توضيح داد:" يكي ازمنقدان محترم روز گذشته نقدي در يكي از روزنامه هاي صبح نوشت و طي آن مواردي را در باره اين نمايش تذكر داد. بررسي هايي انجام شد، خودم از نمايش ديدن كردم و مطمئن شدم اين نمايش هيچ مشكل اخلاقي ومنكراتي ندارد و مي تواند به اجراي خود در مجموعه تئاتر شهر ادامه دهد."



پارسايي همچنين افزود : " مدت اجراي اين نمايش 10 شب است كه احتمالا با توجه به استقبال تماشاگران اين مدت يك هفته ديگر هم تمديد خواهد شد و تا 15 اسفند ماه ادامه خواهد داشت."



رئيس اداره كل هنرهاي نمايشي همچنين شايعه تغيير مديريت تئاتر شهر را نيز رد كرد و گفت : " فعلا هيچ اتفاقي در اين حوزه رخ نداده است."



" اسبهاي آسمان خاكستر مي بارند " به نويسندگي نغمه ثميني و كارگرداني علي راضي ( كارگردان ايراني مقيم فرانسه) نمايشي پيرامون داستان سياوش شاهنامه است كه به دو زبان فارسي و فرانسه در تالار قشقايي تئاتر شهر اجرا مي شود. حسن معجوني بازيگر سرشناس تئاتر ايران و ورونيك سكري ، بازيگر فرانسوي، بازيگران اين پروژه مشترك نمايشي ايران و فرانسه هستند. كيومرث مرادي نيز مشاور كارگردان است.

