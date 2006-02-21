تلاش غرب براي پيوستن رژيم صهيونيستي به "ناتو"

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روزنامه واشنگتن پست در تحليلي نوشت :" انتخاب نحوه واكنش به برنامه هسته اي ايران به طور كلي و پرداختن به مسئله اسرائيل به طور خاص ، كار آساني نيست. يك گزينه اين است كه كه از طريق حمله هوايي و موشكي از برنامه هسته اي ايران جلوگيري شود كه البته اين گزينه ممكن است نتايج فجيعي به بار بياورد."

ارزيابي روزنامه واشنگتن پست، به معناي واقف بودن غرب به اين مسئله است كه حمله نظامي به ايران به خاطر برنامه صلح آميز هسته اي ، مردم اين كشور را منسجم ترمي كند و حمايت عمومي را افزايش مي دهد و راهپيمايي عظيم و ميليوني مردم ايران در سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي در 22 بهمن گواه همين حقيقت است.

"رونالد آسموس" در تحليل خود خاطرنشان مي كند كه يك گزينه وجود دارد كه به فراموشي سپرده شده و آن هم " ناتو" است.



سازمان آتلانتيك شمالي(ناتو) مي تواند با ماموريت كلاسيك خود از اروپا در برابر تهديد هسته اي دفاع كند؛ اين مسئله مي تواند بحث درباره ناتو را در يك سيستم پدافند موشكي هوايي افزايش دهد.



اين سازمان مي تواند چتر دفاعي خود را براي اعضاي خود گسترش دهد.

واشنگتن پست در اين باره نوشت : آمريكا يك تعهد امنيتي به اسرائيل دارد و بهترين راه براي دفاع از اسرائيل اين است كه ارتباط آن با ارتش غرب ، ناتو، افزايش يابد.

به عقيده نويسندگان، اين افزايش رابطه بايد به شكل عضويت اسرائيل در ناتو باشد و يا صرفا يك رابطه استراتژيك و عملي، مسئله اي است كه بايد در مورد آن مذاكره كرد،از سوي ديگر يك تضمين امنيتي هم بايد به رژيم صهيونيستي داده شود.

با اين وجود واشنگتن پست تاييد مي كند كه هر گونه افزايش ارتباط اسرائيل با ناتو نيازمند يك ديپلماسي و طرح دقيق است.

نويسندگان اذعان مي دارند كه اسرائيل نشان داده است كه خواهان رابطه با ناتو است. از دو سال پيش اسرئيلي ها خواهان بحث و مذاكره در اين رابطه بودند و در آن زمان اين مسئله بسيار بعيد به نظر مي رسيد، از آن به بعد يك بحث واقعي در اين باره به وجود آمده است.

آسموس تصريح مي كند كه دو سال پيش اسرائيلي ها دو دليل را براي پيوستن خود به ناتو مطرح كردند: نخست اينكه اسرائيل به سوي يك حل و فصل مصالحه آميزبا فلسطين در حال حركت است و ارتباط اسرائيل با ناتو يك مسئله تحريك كننده براي اسرائيلي ها است تا مسئله صلح را انتخاب كنند.

واشنگتن پست بدون اشاره به اينكه اين اسرائيل با سلاحهاي هسته اي خود و دارابودن بيش از 200 كلاهك هسته اي در زرادخانه هاي خود منطقه خاورميانه را بي ثبات كرده،برنامه صلح آميز ايران را تهديدي براي امنيت اين رژيم دانسته و هدف دوم خود را از ارتباط با ناتو جلوگيري از تهديد ايران معرفي كرده است.

به عقيده نويسنده اين مطلب، ناتو در حال حاظر ترجيح مي دهد كه منتظر پيشرفتهايي در روند صلح خاورميانه باشد و مي خواهد با كشورهاي عرب حوزه خليج فارس نيز همكاري داشته باشد.

واشنگتن پست در پايان آورده است كه چندين كشور اروپايي خواستار پيوستن اسرائيل به ناتو هستند، اما اين مسئله تا زماني كه آمريكا، اين متحد هميشگي اسرائيل، از آن حمايت نكند، جدي تلقي نخواهد شد.

ذكر اين نكته ضروري است كه كشورهاي غربي در حالي از رژيم صهيونيستي دفاع و حمايت مي كنند كه اين رژيم خود در حال توسعه سلاحهاي هسته اي است و به عقيده كشورهاي منطقه اين اسرائيل است كه منطقه را بي ثبات كرده و هيچ نقشي در روند صلح خاورميانه نداشته است. آمريكا به همراه سه كشور اروپايي- فرانسه، آلمان و انگليس- بايد چاره اي براي برنامه هاي تهديد آميز رژيم صهيونيستي بينديشند نه اينكه با سياستهاي تهديد آميز خود افكار عمومي را به برنامه صلح آميز هسته اي ايران بدبين كنند.