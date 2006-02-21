مراكز خدمات درماني در واحدهاي دانشگاه آزاد افتتاح مي شود

دكتر "حسيني مقدم" در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب افزود: در جلسه معاونان دانشجويي منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامي كه با حضور دكتر "سياوش ميرشفيعي" دبير منطقه سه دانشگاه آزاد در واحد ساري برگزار شد، كميته اي در خصوص ارائه پيشنهادات خواسته شده سازمان مركزي در خصوص تاسيس مراكز خدمات درماني در واحدهاي دانشگاه آزاد، تشكيل شد.

وي اظهار داشت: سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي از تمامي معاونت هاي دانشجويي واحدهاي دانشگاه آزاد خواسته است تا پيشنهاد خود را در خصوص تاسيس مراكز درماني به اين سازمان ارسال كنند تا سازمان مركزي آيين نامه اي در خصوص چگونگي افتتاح اين مراكز، اداره و حداقل امكانات براي تاسيس، به واحدهاي مناطق يازده گانه دانشگاه آزاد ابلاغ كند.

معاون دانشجويي دانشگاه آزاد ساري اظهار داشت: همچنين در جلسه معاونان دانشجويي منطقه سه دانشگاه آزاد در خصوص تسهيل و تسريع امور فارغ التحصيلان منطقه سه دانشگاه آزاد تاكيد شد.

حسيني مقدم خاطر نشان كرد: اين تسريع در امور فارغ التحصيلان به ارسال پرونده هاي اين افراد و صدور مدرك فارغ التحصيلي آن ها حداكثر ظرف مدت دو ماه تاكيد مي كند.