افتتاح نخستين بانك جامع اطلاع رساني كشور

به گزارش خبرنگار اجتماعي مهر در مشهد ، اين مركز كه از آذر 83 فعاليت خود را به صورت آزمايشي آغاز كرده است ، روز پنجشنبه هفته جاري به طور رسمي فعاليت خود را آغاز خواهد كرد.
بر اساس اين گزارش ، مركز اطلاع رساني 1880 تاكنون پاسخگوي بيش از 2 ميليون مورد تماس تلفني بوده است.
اين مركز به صورت شبانه روزي اطلاعات جامع مراكز صنعتي ، صنفي ، خدماتي ، درماني و نيز اطلاعات مربوط به دستگاه هاي اجرايي و خدماتي دولتي ، اطلاعات واحدهاي مسكوني ، اطلاعات عمومي ، آموزشي ، فرهنگي و پزشكي را به متقاضيان ارائه مي دهد.
نظر شما