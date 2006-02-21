۲ اسفند ۱۳۸۴، ۱۸:۱۲

افتتاح نخستين بانك جامع اطلاع رساني كشور

نخستين بانك جامع اطلاع رساني كشور با نام 1880 در مشهد به طور رسمي افتتاح مي شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعي مهر در مشهد ، اين مركز كه از آذر 83 فعاليت خود را به صورت آزمايشي آغاز كرده است ، روز پنجشنبه هفته جاري به طور رسمي فعاليت خود را آغاز خواهد كرد.

بر اساس اين گزارش ، مركز اطلاع رساني 1880 تاكنون پاسخگوي بيش از 2 ميليون مورد تماس تلفني بوده است.

اين مركز به صورت شبانه روزي اطلاعات جامع مراكز صنعتي ، صنفي ، خدماتي ، درماني و نيز اطلاعات مربوط به دستگاه هاي اجرايي و خدماتي دولتي ، اطلاعات واحدهاي مسكوني ، اطلاعات عمومي ، آموزشي ، فرهنگي و پزشكي را به متقاضيان ارائه مي دهد.

 

