آمريكايي ها دچار خطاي تحليل هستند/ اگر فشار بيروني بر ايران تشديد شود انسجام داخلي بيشتر مي شود

جواد جهانگير زاده، نماينده اروميه در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سئوال خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص دلايل افزايش كمك آمريكا به گروههاي مخالف جمهوري اسلامي گفت: اساسا اينكه آمريكايي ها به گروههاي مخالف ايراني كمك مي كنند، چيز جديدي نيست، يقينا چندين برابر ميزان گفته شده، به اپوزسيون كمك كرده و مي كنند، اما اينكه اخيرا اين كمك را اعلام مي كنند، در راستاي ايجاد يك جنگ رواني حديد عليه جمهوري اسلامي مي باشد.

وي افزود: آمريكايي ها قبلا اعلام كرده بودند براي مقابله با جمهوري اسلامي دو راهكار را در پيش مي گيرند، اول ايجاد اغتشاش در درون و دوم فشار بيروني.

جهانگير زاده با طرح اين سئوال كه آمريكا مي خواهد به چه گروههايي كمك كند، گفت: راهكار كمك به اپوزسيون، امتحان شده و شكست خورده است، آنها مي خواهند به چه كساني كمك كنند؟ وابستگان پهلوي يا ملي گرايان،قبلا همه اين گروهها را امتحان كرده اند و ميزان نفوذ و محبوبيت آنها در ميان مردم را به خوبي فهميده اند.

عضو كميسيون سياست خارجي و امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي گفت: آمريكايي ها دچار خطاي تحليل هستند، اگرفشار بيروني بر ايران تشديد شود، انسجام داخلي بيشتر مي شود و اين كار را براي آمريكايي ها سخت تر مي كند و ادامه سياست هاي فعلي، بن بست آمريكايي ها در مورد ايران را براي آنها عميق تر و شديدتر خواهد كرد.

جهانگير زاده هدف از اعلام مكرر كمك به اپوزسيون از سوي مقامات آمريكايي را ايجاد روحيه در بين اندك هواداران آمريكا در داخل كشور عنوان كرد و گفت: آمريكايي ها مي خواهند تلقين كنند كه ما تا حالا كاري نكرده بوديم و از اپوزسيون حمايت جدي انجام نداده بوديم، ولي الان مي خواهيم واقعا اين كار را انجام دهيم.

نماينده مردم اروميه گفت:بهتر است مقامات آمريكايي ها ماليات شهروندان شان را صرف رفاه عمومي و رسيدگي به وضعيت بازماندگان طوفان كاترينا كنند.

جهانگير زاده در پايان گفت: آمريكايي ها در شرايط فعلي ، احساسي و هيجاني عمل مي كنند.