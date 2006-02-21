واكنش چين به مذاكرات هسته اي ايران و روسيه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، در حالي كه ايران و روسيه دومين روز گفتگوهاي خود درباره پيشنهاد هسته اي مسكو به تهران را آغاز كردند، چين اعلام كرد ايران بايد تمام فعاليت هاي غني سازي اورانيوم را به حال تعليق درآورد.

لي جيانچائو وزير امور خارجه چين گفت : ما مذاكرات ايران و روسيه را مورد حمايت قرار مي دهيم و اميدواريم اين مذاكرات به نتايج مثبتي برسد.

وي افزود: با توجه به پيشرفت هاي صورت گرفته، چين اميدوار است ايران تعليق مربوط به تمام فعاليت هاي غني سازي را حفظ كند تا شرايط مناسبي براي حل صلح آميز برنامه هسته اي اين كشور فراهم شود.

هم اكنون منابع ايران و روسيه در مسكو دومين روز گفتگوهاي خود را در زمينه پيشنهاد هسته اي مسكو به تهران آغاز كرده اند.