۲ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۵۵

با تحليل سه مقطع تاريخي ايران

"پانتكيزم در ايران " مكتوب مي شود

" پانتكيزم در ايران " عنوان اثري از بيت الله جعفري - نويسنده و شاعر معاصر ، در بردارنده آناليز { تحليل } سه مقطع تاريخي ايران مكتوب مي شود .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، اثر" پانتكيزم در ايران " سه مقطع زماني " زمان مشروطه " و " زمان پيش آوري 1332 " و " زمان حزب خلق مسلمان 1358 " را دربرمي گيرد .

بيت الله جعفري اين اثر را در300 صفحه آماده چاپ دارد و در آن سه مقطع تاريخي ايران را تحليل و مورد بررسي قرار داده است . 

همچنين اثري با عنوان " منظومه هاي عاشورايي " ازاين شاعرآماده چاپ است ، جعفري دراين مجموعه 300 صفحه اي سوژه هاي مربوط به انقلاب اسلامي وعاشورايي را در قالب " شعر" بيان كرده است .

پيش از اين بيت الله جعفري مجموعه  " لاله ها " را توسط نشر بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس و " عيد خون " را توسط نشر رهيار به چاپ رسانده است .

