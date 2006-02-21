"پانتكيزم در ايران " مكتوب مي شود

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، اثر" پانتكيزم در ايران " سه مقطع زماني " زمان مشروطه " و " زمان پيش آوري 1332 " و " زمان حزب خلق مسلمان 1358 " را دربرمي گيرد .

بيت الله جعفري اين اثر را در300 صفحه آماده چاپ دارد و در آن سه مقطع تاريخي ايران را تحليل و مورد بررسي قرار داده است .

همچنين اثري با عنوان " منظومه هاي عاشورايي " ازاين شاعرآماده چاپ است ، جعفري دراين مجموعه 300 صفحه اي سوژه هاي مربوط به انقلاب اسلامي وعاشورايي را در قالب " شعر" بيان كرده است .

پيش از اين بيت الله جعفري مجموعه " لاله ها " را توسط نشر بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس و " عيد خون " را توسط نشر رهيار به چاپ رسانده است .