30 گزارش ويژه ديوان محاسبات از تخلفات مالي در دستگاهها و شركت هاي دولتي / آغاز بررسي قراردادهاي مهم وزارت نفت

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، 30 گزارش اختصاصي و ويژه ديوان محاسبات كشور از تخلفات مالي در دستگاههاي اجرايي و شركت هاي دولتي مربوط به دولت گذشته است.

بررسي خريد و واگذاري خودرو توسط دستگاههاي دولتي، بررسي مصرف آرد و نان و حيف و ميل آن در سراسر كشور، بررسي تخلفات قرارداد منعقده شركت نفت و گاز پارس با شركت اورينتال اويل كيش، بررسي تخلف در واگذاري شركت آونگان توسط سازمان خصوصي سازي، بررسي تخلف در گشايش اعتبار اسنادي بانك صنعت و معدن براي شركت ياس آبي قشم و بررسي قراردادهاي واگذاري الفين 11 توسط شركت ملي صنايع پتروشيمي از گزارشات بسيار مهم ديوان محاسبات كشور است كه به رييس قوه مقننه(رييس مجلس شوراي اسلامي ) تقديم شده است.

رييس ديوان محاسبات در اين گزارش با اشاره به بررسي مصرف آرد و نان و حيف و ميل آن در كشور تصريح كرده است: يك حكم قطعي مربوطه به اين مساله كه 2 ميليارد و 700 ميليون تومان است، صادر شده و مديركل مربوط نيز انفصال ازخدمت شده است. همچنين حجم پرونده پرونده مربوط به مصرف آرد و نان در مجموع در كشور حدود 500 ميليارد تومان است.

بررسي خسارات ناشي از تاخير هواپيما، بررسي سفرهاي هوايي به كشور امارات، بررسي غارت اراضي كشور اعم از منابع ملي و شهري، بررسي تجمل گرايي در دستگاه هاي دولتي، بررسي وضعيت توليد و توزيع و پالايش پالايشگاه آبادان، بررسي هاي ويژه موردي با لحاظ طبقه بندي آنها، تفريغ اجمالي برنامه سوم، بررسي برخي مناقصات مهم و خسارات وارده به بيت المال، بررسي تخلف در واگذاري شركت الكترونيك ايران-رشت توسط سازمان صنايع ملي و بررسي نحوه واگذاري مناقصه شبكه ارتباطات ساير مربوط به 5 ميليون و 200 هزار شماره تلفن همراه از ديگر گزارش هاي اختصاص تهيه شده توسط ديوان محاسبات كشور است.

ديگر گزارش هاي اختصاصي ديوان محاسبات به شرح ذيل است: بررسي تخلف درعدم اخذ مجوز شوراي اقتصاد در پالايشگاه گاز بيد بلند، بررسي تخلف در واگذاري نيروگاه گازي رود شور توسط شركت توانير، بررسي تخلف سازمان چاي در انباشت غير اصولي چاي، بررسي تخلفات شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران در عدم اجراي تكاليف قانوني در احداث كارخانه روي انگوران، بررسي تخلف سازمان تربيت بدني در واگذاري و اماكن ورزشي، بررسي نحوه واگذاري سهام شركت پلي اكريل ، بررسي طرح تجهيز و احداث واحد توليد كنسانتره مس سونگون، بررسي تسهيلات پرداختي به ذوب آهن اردبيل، بررسي قراردادهاي منعقده طرح تكفا رياست جمهوري و بررسي تخلفات مجتمع آموزشي فني و حرفه اي صنعت نفت اهواز.

به گزارش مهر، ديوان محاسبات كشور همچنين در خصوص بررسي تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به شركت هاي خصوصي توضيح داده است : اين گزارش نشان مي دهد در برخي از شركت هاي خصوصي سه عضو خانواده اقدام به دريافت تسهيلات جداگانه از اين حساب كرده اند.

در گزارش ديوان محاسبات به مجلس شوراي اسلامي، حسابرسي سفرهاي خارجي دستگاههاي اجرايي مشمول نيز ديده مي شود.

اين گزارش حاكيست : همچنين ديوان محاسبات كشور بررسي جدي قراردادهاي مهم شركت هاي وابسته به وزارت نفت را آغاز كرده است.