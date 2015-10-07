برترین آزادکاران جهان معرفی شدند/ رحیمی و یزدانی در جایگاه دوم

به گزارش خبرنگار مهر، در این رده‌بندی حسن رحیمی و حسن یزدانی در اوزان ۵۷ و ۷۰ کیلوگرم در مکان دوم قرار دارند و در اوزان ۶۵ و ۸۶ کیلوگرم نیز سیداحمد محمدی و علیرضا کریمی جایگاه سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

این رده‌بندی به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم:

۱- ولادیمیر خینچگاشویلی، قهرمان جهان (گرجستان)، ۲- حسن رحیمی، نایب قهرمان جهان (ایران) و ۳- ویکتور لبدوف، دارنده مدال برنز جهان (روسیه)

۶۱ کیلوگرم:

۱- حاجی علی‌اف، قهرمان جهان (آذربایجان)، ۲- بات بولد نامین، نایب قهرمان جهان (مغولستان)، ۳- واسیل شوپتار، نفر سوم جهان (اوکراین) ...، ۱۰- بهنام احسان‌پور، نایب قهرمان آسیا (ایران)، ... ۱۷- ایمان صادقی، قهرمان جوانان جهان (ایران)

۶۵ کیلوگرم:

۱- فرانک چامیزو، قهرمان جهان (ایتالیا)، ۲- اختیار نوروزواف، نایب قهرمان جهان (ازبکستان) و ۳- سیداحمد محمدی، نفر سوم جهان (ایران)

۷۰ کیلوگرم:

۱- ماگومد رسول قاضی ماگمدوف، قهرمان جهان (روسیه) ۲- حسن یزدانی، نایب قهرمان جهان (ایران) و ۳- یاکوب گور، نفر سوم جهان (ترکیه)

۷۴ کیلوگرم:

۱- جردن باروز، قهرمان جهان (آمریکا)، ۲- انور گدویف، نفر سوم جهان (روسیه)، ۳- پوریوجاو اونور بات، نایب قهرمان جهان (مغولستان)، ... ۵- علیرضا قاسمی، قهرمان جام زیلکوفسکی (ایران) ....، ۱۷- پیمان یاراحمدی، قهرمان آسیا (ایران)

۸۶ کیلوگرم:

۱- عبدالرشید سعدالله‌یف، قهرمان جهان (روسیه)، ۲- سلیم یاشار، نایب قهرمان جهان (ترکیه) و ۳- علیرضا کریمی، نفر سوم جهان (ایران)

۹۷ کیلوگرم:

۱- کایل اسنایدر، قهرمان جهان (آمریکا)، ۲- عبدالسلام گادیسوف، نایب قهرمان جهان (روسیه)، ۳- ختاگ گازیموف، نفر سوم (آذربایجان) ... ۵- عباس طحان، نفر پنجم جهان (ایران)

۱۲۵ کیلوگرم:

۱- طاها آکگول، قهرمان جهان (ترکیه)، ۲- جمال‌الدین ماگومدوف، نایب قهرمان جهان (آذربایجان) ۳- گنو پتریاشویلی، نفر سوم جهان (گرجستان) ...، ۷- پرویز هادی، قهرمان آسیا (ایران) ...، ۱۰- کمیل قاسمی، دارنده برنز جهان (ایران)