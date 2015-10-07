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۱۵ مهر ۱۳۹۴، ۱۴:۰۱

پس از رقابتهای جهانی لاس وگاس؛

برترین آزادکاران جهان معرفی شدند/ رحیمی و یزدانی در جایگاه دوم

برترین آزادکاران جهان معرفی شدند/ رحیمی و یزدانی در جایگاه دوم

رده‌بندی برترین آزادکاران جهان با توجه به مسابقات جهانی ۲۰۱۵ لاس وگاس آمریکا در حالی اعلام شد که دو آزادکار ملی پوش کشورمان در پله دوم ایستادند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این رده‌بندی حسن رحیمی و حسن یزدانی در اوزان ۵۷ و ۷۰ کیلوگرم در مکان دوم قرار دارند و در اوزان  ۶۵ و ۸۶ کیلوگرم نیز سیداحمد محمدی و علیرضا کریمی جایگاه سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

این رده‌بندی به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم:
۱- ولادیمیر خینچگاشویلی، قهرمان جهان (گرجستان)، ۲- حسن رحیمی، نایب قهرمان جهان (ایران) و ۳- ویکتور لبدوف، دارنده مدال برنز جهان (روسیه)

۶۱ کیلوگرم:
۱- حاجی علی‌اف، قهرمان جهان (آذربایجان)، ۲- بات بولد نامین، نایب قهرمان جهان (مغولستان)، ۳- واسیل شوپتار، نفر سوم جهان (اوکراین) ...، ۱۰- بهنام احسان‌پور، نایب قهرمان آسیا (ایران)، ... ۱۷- ایمان صادقی، قهرمان جوانان جهان (ایران)

۶۵ کیلوگرم:
۱- فرانک چامیزو، قهرمان جهان (ایتالیا)، ۲- اختیار نوروزواف، نایب قهرمان جهان (ازبکستان) و ۳- سیداحمد محمدی، نفر سوم جهان (ایران)

۷۰ کیلوگرم: 
۱- ماگومد رسول قاضی ماگمدوف، قهرمان جهان (روسیه) ۲- حسن یزدانی، نایب قهرمان جهان (ایران) و ۳- یاکوب گور، نفر سوم جهان (ترکیه)

۷۴ کیلوگرم:
۱- جردن باروز، قهرمان جهان (آمریکا)، ۲- انور گدویف، نفر سوم جهان (روسیه)، ۳- پوریوجاو اونور بات، نایب قهرمان جهان (مغولستان)، ... ۵- علیرضا قاسمی، قهرمان جام زیلکوفسکی (ایران) ....، ۱۷- پیمان یاراحمدی، قهرمان آسیا (ایران)

۸۶ کیلوگرم:
۱- عبدالرشید سعدالله‌یف، قهرمان جهان (روسیه)، ۲- سلیم یاشار، نایب قهرمان جهان (ترکیه) و ۳- علیرضا کریمی، نفر سوم جهان (ایران)

۹۷ کیلوگرم:
۱- کایل اسنایدر، قهرمان جهان (آمریکا)، ۲- عبدالسلام گادیسوف، نایب قهرمان جهان (روسیه)، ۳- ختاگ گازیموف، نفر سوم (آذربایجان) ... ۵- عباس طحان، نفر پنجم جهان (ایران)

۱۲۵ کیلوگرم:
۱- طاها آکگول، قهرمان جهان (ترکیه)، ۲- جمال‌الدین ماگومدوف، نایب قهرمان جهان (آذربایجان) ۳- گنو پتریاشویلی، نفر سوم جهان (گرجستان) ...، ۷- پرویز هادی، قهرمان آسیا (ایران) ...، ۱۰- کمیل قاسمی، دارنده برنز جهان (ایران)

کد مطلب 2935414

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