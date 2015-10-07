پایین بودن سرانه آب شرب در مازندران فاجعه است

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح ظهر چهارشنبه در اولین جشنواره برنج آمل که در مرکزبینالمللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران برگزار شد، بابیان این اینکه سال گذشته گفته شد برنج مازندران مشکل آرسنیک دارد، بیان داشت: دانشگاه علوم پزشکی مرکز مازندران سال گذشته آزمایشاتی را انجام دادکه مشخص شد چنین چیزی نبوده است.
وی افزود: با ایجاد مراکز همانند مرکز بینالمللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران که در آمل احداثشده است میتوانیم پشتیبان کشاورزان باشیم و از آنها حمایت کنیم.
استاندار مازندران باتاکیدبراینکه پشتیبان کشاورزان هستیم، گفت: در ارتباط با بحث برنج هرگونه طرحی وجود داشته باشد حمایت میکنیم.
فلاح با اشاره سفر هفته گذشته مقام معظم رهبری به نوشهر، افزود: در دیدار با مقام معظم رهبری در خصوص برنج مازندران طرحهایی را ارائه کردیم.
وی تصریح کرد: تحت هیچ عنوان اجازه نمیدهیم اراضی باغی و کشاورزی مازندران به فعالیتهای غیر کشاورزی اختصاص پیدا کند و در این دو سال دولت تدبیر وامید بهصورت جدی این بحث را دنبال کردیم و بر روی موضوع دو یا سه بازکشت برنج داریم تحقیقاتی را انجام میدهیم تا درآمد کشاورزان تأمینکننده نیازهایشان باشد.
ربیع فلاح به آخرین جلسه خود باریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: در این دیدار یکی از مهمترین بحثهایی که مطرح بود مشکل آب سطحی مازندران بوده است.
مقام عالی دولت در استان مازندران بابیان اینکه ۹۰ درصد آب شرب ما آب چاه بوده است، بیان داشت: آب چاه درست مدیریت نشده است و امروزه فضای مناسبی در بحث آب شرب نداریم.
وی با تأکید بااینکه مشکل آب مازندران را به جد پیگیر هستیم، گفت: در یک یا دو برنامه مسائل کنترل آب سطحی و آب شرب را در مازندران حل خواهیم کرد.
استاندار مازندران با اشاره بهروز ملی روستاها گفت: مازندران روستاهای خوبی دارد، حتی روستاهای ما بهتر ازشهر شدهاند وامروزه روستاهای مازندران تا حدود زیادی به امکانات دسترسی دارند و در مجموع اطرنشان کرد:۴۵ درصد جمعیت مازندران را جمعیت روستایی و ۵۵ درصد جمعیت شهری تشکیل میدهند.
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