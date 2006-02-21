دستگيري 926 متهم پرونده شركتهاي مضاربه اي خوزستان / رويه پليس در بازجويي ضرب و شتم متهم نيست

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، سردار سيد اصغر جعفري در نشست مطبوعاتي با خبرنگاران گفت: حضور بيگانگان و اشغالگران در مرزهاي شرقي و غربي و توزيع تعمدي سلاح از طريق اين كشورها در داخل كشور موجب تشديد ناامني ها ، جرائم خشن و جسور شدن مجرمان شده است.

وي اضافه كرد: طي 3 سال گذشته 4 درصد قتل به وسيله سلاح گرم و تا 8 درصد نيز به وسيله سلاح سرد افزايش يافته است.

معاون آگاهي نيروي انتظامي در ادامه با اشاره به آمار وقوع و كشف جرائم مختلف گفت: در دي ماه نسبت كشف به وقوع سرقت اتومبيل 3/84 درصد بوده كه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته 2 درصد رشد داشته ايم.

جعفري تصريح كرد: در دي ماه امسال روزانه حدود 40 مورد سرقت خودور در كشور داشتيم كه 34 مورد آن منجر به كشف شده است.

معاون آگاهي نيروي انتظامي ضمن تاكيد بر اينكه ضرب و شتم متهمان رويه پليس نيست ، تاكيد كرد: احتمال وقوع تخلف از سوي برخي ماموران آگاهي را منكر نمي شوم اما در صورت مشاهده به شدت و قاطع برخورد مي شود.

وي همچنين با تاكيد بر اينكه 2/75 درصد قتل هاي روي داده در دي ماه امسال كشف شده است، افزود: روزانه در كشور 4 مورد قتل عمد روي مي دهد كه به طور ميانگين بيش از3 مورد ان كشف مي شود.

سردار جعفري از وقوع 7 مورد سرقت بانك در دي ماه خبر داد و يادآور شد: از اين تعداد 6 مورد آن كشف شده است و مي توانيم اين نويد را بدهيم كه در آينده نزديك تمام سرقت هاي از بانك كشف خواهد شد.

وي در رابطه با عملكرد معاونت آگاهي در برخورد با موسسان و اعضاي شركتهاي هرمي اظهار داشت: با توجه به ابلاغ قانون ممنوعيت فعاليت شركتهاي هرمي توسط رياست جمهوري ، اين معاونت كار دستگيري و برخورد با متخلفان را آغاز كرده و در مجموع طي ماه گذشته 193 نفر از موسسان و اعضاي اين شركت ها در كرج ، گرمسار، بوكان ، فسا ، نيشابور و... دستگير و به مراجع قانوني معرفي شدند.

معاون آگاهي نيروي انتظامي در ادامه از تشديد برخوردهاي ناجا با قاچاقچيان كالاهاي ممنوعه از قبيل مشروبات ، سلاح، مواد ضد فرهنگي و قاچاق هاي كلان و عمده خبر داد و تصريح كرد: در طول 10 ماهه نخست امسال 45 ميليون ليتر سوخت با 30 درصد رشد و 9 هزار قبضه انواع سلاح جنگي با 30 درصد رشد كشف شده است و همچنين كشف وسائط نقليه قاچاق اعم از موتور سيكلت ، خودرو و شناور نيز 50 درصد افزايش داشته است.

وي در بخش ديگري از اين نشست با اشاره به دستگيري تمامي متهمان پرونده شركتهاي مضاربه اي خوزستان گفت: 175 هزار فقره شكايت از سوي مالباختگان اين پرونده به مبلغ 300 ميليارد تومان طرح شد و ناجا با انجام 1312 فقره عمليات انتظامي موفق به دستگيري 926 نفر از متهمان شدند كه 31 نفر آنها از عناصر اصلي اين پرونده هستند.

به گفته سردار جعفري از دستگير شدگان 40 ميليارد تومان وجه نقد، 165 دستگاه خودرو، 34 قطعه ملك، 157 عدد سيم كارت ، 13 قبضه سلاح كشف شد و تاكنون حدود 7 ميليارد تومان از وجوه مكشوفه با نظر قاضي پرونده بين 15 هزار نفر از مالباختگان توزيع شد.

وي با اشاره به اينكه آمار جرائم رايانه اي در حال افزايش است تصريح كرد: در 10 ماهه نخست امسال 21 جرم رايانه اي گزارش شده كه 14 مورد آن كشف و 13 نفر در اين رابطه دستگير شدند.

سردار جعفري همچنين از شركت هاي خودروسازي خواستار رفع عيبوب اعلام شده از سوي معاونت آگاهي شد و افزود: اگر عيوب رفع نشود هم به مردم نام خودروها و معايب شان را اعلام مي كنيم و هم از شماره شدن خودروهاي ناايمن جلوگيري مي كنيم.

وي در ادامه اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي با حضور بخش هاي مختلف ناجا اعم از آگاهي، مواد مخدر، انتظامي، مفاسد و... انجام مي شود را در بهبود وضعيت امنيتي و كاهش جرائم خشن و تعرض به كودكان و بانوان بسيار موثر دانست.