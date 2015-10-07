ظرفیت های مناسب تجارت الکترونیک در کشور ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد گرکانی نژاد ظهر چهارشنبه در همایش نماد اعتماد الکترونیک فرهنگ سازی در زمینه تجارت الکترونیک را بسیار ضروری ارزیابی و اظهار کرد: این همایش جهت ارتباط نزدیک با کارشناسان و فعالان حوزه تجارت الکترونیک برگزار شده تا ضمن ارتقاء آگاهی ها، حساسیت های فعالان اقتصادی در این زمینه افزایش یابد.

وی به جایگاه بالای شرکت های الکترونیک دنیا در میان شرکت های نفتی و فولادی اشاره کرد و گفت: تجارت الکترونیک در حال حاضر به عنوان مبنعی سودآور شناخته می شود که نمی توان نسبت به آن بی تفاوت باشیم.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تجارت الکترونیکی به معنی فروش محصول به صورت عادی نیست، در این نوع تجارت از جستجو برای خرید کالا و سفارش و همه مراحل خرید در فضای مجازی صورت می گیرد.

وی با اشاره به مسائل زیست محیطی گفت: در شرایطی که آلودگی های زیست محیطی نگرانی های بسیاری ایجاد کرده، خرید به صورت مجازی کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا را در پی دارد.

گرکانی نژاد با بیان اینکه در سال ۲۰۱۲ سهم تجارت دنیا از طریق ابزارهای الکترونیکی ۱۳ هزار میلیارد دلار بوده است، گفت: از این مقدار تنها حدود هزار دلار مربوط به خرده فروشی بوده است.

وی ادامه داد: طی چند سال گذشته که بحران اقتصادی در کشورهای دنیا صنایع را با رکود مواجه کرد، تجارت الکترونیک موفق شد با ۲۰ درصد رشد خود را در اقتصاد بحران زده دنیا حفظ کند.

گرکانی نژاد ایده های نو که قابلیت پیاده سازی در فضای مجازی را داشته باشند، در تجارت الکترونیک بسیار مؤثر دانست و افزود: شرکت هایی که از طرح های نو استفاده می کنند، می توانند در دنیا تجارت الکترونیک جایگاه خود را حفظ کنند.

وی با اشاره به اینکه جمعیت ایران حدود یک درصد جمعیت جهان است، گفت: براین اساس جمهوری اسلامی ایران توانسته سهم یک درصدی خود را از تجارت الکترونیک به دست آورد.

گرکانی نژاد گفت: تجارت الکترونیک در میان مردم ایران با استقبال خوبی مواجه شده و نهادهایی مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان صنعت و معدن برای نظم دهی به آن وارد این بازار می شوند.