امیدواریم تبریز مرکز شبکه جهانی قالی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی؛ غدا حجاوی عضو هیئت رئیسه شورای جهانی صنایع دستی در دیدار از دانشکده فرش تبریز و کارگاههای فعال مرتبط با تولید و مرمت قالی ضمن تبریک کسب این عنوان برای شهر تبریز به ارزیابی های همه جانبه صورت گرفته برای اعطای این عنوان جهانی اشاره کرد و گفت: تبریز به عنوان مرکز شبکه جهانی قالی فعالیت کند.

حجاوی خواستار گسترش تعاملات و ارتباط هر چه بیشتر دانشگاههای مرتبط دنیا با دانشکده فرش تبریز شد و اظهار کرد: آماده ایم تا زمینه ارتباط مستقیم سایر دانشگاه ها را در راستای جذب دانشجودر دانشکده فرش تبریز فراهم کنیم.

رییس دانشکده هنر های اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز نیز در این نشست گزارشی از روند تاسیس تا جذب اساتید و دانشجویان در دانشکده فرش تبریز ارایه کرد.

محمد زاده از جذب دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با قالی در دانشکده فرش تبریز خبر داد و افزود: دوام و حیات دانشکده مرتبط با قالی در شهر جهانی بافت قالی مرهون وجود اساتید سنتی مسلم در این شهراست.

محمد زاده از توجه ویژه به شناخت بازار و تجارت در روند آموزشی دانشجویان رشته های مرتبط با قالی خبر داد و از پیشنهاد خانم حجاوی برای جذب دانشجویان خارجی در دانشکده فرش استقبال کرد.

محمدزاده گفت: دانشگاه آماده است تا یکسری تسهیلات رفاهی نیز برای دانشجویان خارجی درنظر بگیرد.

در این دیدار که پیرو بازدید قبلی اعضای هیت رئیسه شورای جهانی صنایع دستی و همزمان با مراسم معرفی تبریز به عنوان شهر جهانی بافت قالی صورت گرفت بهمن نامور مطلق معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، فرزین حق پرست مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی و محمد علی کی نژاد رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز نیز حضور داشتند.