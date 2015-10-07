ایران مستقل و مقتدر است و هیچ نیازی به کمک آمریکا ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی‌اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از دیدار هیاتی از شورای عالی انقلاب یمن در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۳۷ سال از انقلاب ایران می‌گذرد و در این مدت نه تنها آمریکا به ما کمکی نکرده بلکه به ما ضرر زده، اموال ما را توقیف کرده است و در جنگ تحمیلی نیز از صدام حمایت کرد.

وی افزود: ملت ایران ملتی مستقل و مقتدر است و ما هیچ نیازی به کمک آمریکا نداریم.

ولایتی در واکنش به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه امریکا مبنی بر اینکه اگر شعار مرگ بر امریکا در ایران سر داده نشود به ایران کمک می کنیم افزود: هیچ کس از جان کری و مسئولان دیگر آمریکایی درخواست همکاری نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: مردم ما بصیر هستند و خوب می دانند آمریکا حتی به کشورهای هم‌پیمان خود رحم نمی کند و مصداق آن یمن و سوریه است که یک زمانی بیشترین رابطه را با امریکا داشتند. در همه جای دنیا آمریکا را به عنوان پرچمدار ظلم علیه مظلومان می شناسند بنابراین نباید با ظالم گفتگو کرد.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نقش آمریکا در ساکت کردن شورای امنیت در مورد تجاوز عربستان به یمن مشهود است و در کشورهای لبنان، سوریه، عراق، فلسطین، یمن، پاکستان، افغانستان و در جهان اسلام، امریکا پرچمدار ظلم علیه مظلوم است.

ولایتی گفت: رهبر معظم انقلاب مواضع ثابتی در قبال مذاکره با آمریکا داشته‌اند و در این مصاف، مذاکره با امریکا مگر در برخی استثناها از جمله مسئله هسته‌ای ممنوع است.

وی در مورد تلاش سیاسی ایران برای توقف تجاوز سعودی‌ها به یمن تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های گذشته بارها تلاش کرده است تا به مردم مظلوم یمن کمک کند. بارها سعی شده است از طریق هوایی، دریایی و زمینی کمک‌های مردم ایران به مردم یمن ارسال شود اما سعودی‌ها جلو آن را گرفته اند.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه امکانات رسانه ای جمهوری اسلامی ایران نیز در خدمت نشان دادن مظلومیت مردم یمن است خاطر نشان کرد: حمایت جمهوری اسلامی ایران از انقلاب یمن حمایت عملی است.

ولایتی افزود: ما اطمینان داریم حق با مردم یمن است بنابراین از حق مردم یمن در حفظ استقلال آنها حمایت می کنیم.

وی هیئت اعزامی از شورای عالی انقلاب یمن به ایران را از احزاب متحدین انصارالله دانست و گفت: هر گروهی در یمن از استقلال و انقلاب مردمی این کشور دفاع کند از آن حمایت می‌کنیم. جمهوری اسلامی ایران از هر برنامه صلح‌آمیز برای یمن که دخالت خارجی‌ها را نفی کند و موافق خواست مردم این کشور باشد، حمایت می کند.

ولایتی با اشاره به موضوع حضور روسیه در سوریه تصریح کرد: این حضور، مشروع و بر اساس دعوت دولت قانونی سوریه صورت گرفته است. روسیه به منظور مقابله با تروریست‌ها که از ۸۰ کشور جهان به سوریه آمده اند در این کشور حضور دارد.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: آنچه بین دولت ترکیه و روسیه انجام می شود مربوط به خطوط مرزی هوایی ترکیه با سوریه است. طبیعی است که ترکیه باید از مرزهای هوایی خود دفاع کند و روسیه هم هیچ ادعایی در این باره ندارد و امیدواریم فقط همین گونه باشد.

وی ادامه داد: دولت قانونی سوریه برای مقابله با تروریست‌ها از ایران کمک خواسته است و ایران از ابتدا به ندای قانونی دولت سوریه پاسخ مثبت داد که بدون تردید کمک‌های ایران مؤثر بود.