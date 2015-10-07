خوابگاه دخترانه و کتابخانه مرکزی دانشگاه لرستان افتتاح می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو عزیزی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری به وجود هشت هزار و ۸۰۰ دانشجو در دانشگاه لرستان اشاره کرد و اظهار داشت: در دانشگاه لرستان حدود ۵۰۰ دانشجوی مقطع دکترا در قالب ۴۷ رشته دکترای روزانه و دو رشته دکترای پردیس دانشگاهی خودگردان مشغول تحصیل هستند.

وی از پذیرش ۱۰۰ دانشجوی دکترای روزانه و ۱۲ دانشجوی دکترای پردیس در دانشگاه لرستان طی سال تحصیلی ۹۴ - ۹۵ خبر داد و افزود: تعداد دانشجویان پذیرفته شده مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه در سال تحصیلی جدید شامل ۳۷۱ دانشجوی روزانه و ۷۲ دانشجوی پردیس دانشگاهی بوده است.

رئیس دانشگاه لرستان تعداد رشته های مقطع کارشناسی دانشگاه لرستان را ۴۰ رشته و تعداد رشته های مقطع کارشناسی ارشد آن را ۷۰ رشته برشمرد و بیان داشت: چهار مرکز اقماری آموزش عالی وابسته به دانشگاه لرستان در شهرستان های الشتر، نورآباد، پلدختر و کوهدشت مشغول فعالیت هستند.

عزیزی تعداد دانشجویان پذیرفته شده دانشگاه لرستان در سال تحصیلی جدید را حدود هزار و ۸۰۰ دانشجو برشمرد و افزود: ۶۰۰ نفر از این دانشجویان در مراکز اقماری وابسته به دانشگاه لرستان و هزار و ۲۰۰ نفر دیگر در دانشگاه لرستان پذیرفته شده اند.

وی به کاهش ۲۰ درصدی میزان پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی دانشگاه لرستان نسبت به سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: این در حالی است که میزان پذیرش دانشجو در این دانشگاه و در مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد رشد داشته است.

رئیس دانشگاه لرستان با بیان اینکه در راستای افزایش کیفیت دانشگاه لرستان دو مقوله زیرساختی مدنظر قرار گرفته است تصریح کرد: برای این منظور دانشگاه لرستان به دنبال جذب هیئت علمی با ویژگی های علمی برجسته بوده و همچنین به دنبال افزایش تجهیزات آزمایشگاهی و افزایش بودجه پژوهشی است.

وی با بیان اینکه تعدادی از رتبه های اول تا سوم کنکور کارشناسی به کارشناسی ارشد برخی رشته ها در کل کشور متعلق به استان لرستان است عنوان کرد: شهریور ماه امسال مراسم تجلیل از دانشجویان برتر کشور در مقاطع مختلف با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد که یکی از دانشجویان برتر کشور از دانشجویان دکترای برق دانشگاه لرستان بود.

رئیس دانشگاه لرستان بودجه هزینه ای این دانشگاه در سال جاری را حدود ۵۸ میلیارد تومان برشمرد و گفت: با توجه به اینکه باید ۱۲ تا ۱۵ درصد بودجه هزینه ای هر دانشگاه صرف بودجه پژوهشی آن شود بودجه پژوهشی دانشگاه لرستان در سال ۹۲ تنها چهار درصد بودجه هزینه ای آن بود.

عزیزی ادامه داد: بودجه پژوهشی دانشگاه لرستان در سال ۹۳ حدود هشت درصد بودجه کل دانشگاه بود که این رقم در سال ۹۴ به ۹.۱ افزایش یافت.

وی به افتتاح دو پروژه عمرانی دانگاه لرستان در آبان ماه امسال اشاره کرد و اظهار داشت: پروژه خوابگاه دخترانه حضرت رقیه (س) با ظرفیت ۳۶۰ نفر و مساحتی حدود سه هزار و ۱۰۰ متر مربع نیمه اول آبان امسال افتتاح خواهد شد که برای ساخت آن مبلغ سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

رئیس دانشگاه لرستان با اشاره به اینکه همچنین کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و اطلاع رسانی دانشگاه لرستان آبان امسال به بهره برداری خواهد رسید افزود: این پروژه در زمینی به مساحت سه هزار و ۲۰۰ متر مربع قرار داشته که برای تکمیل آن سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان صرف شده است.

عزیزی به در دست ساخت بودن کلینیک درمانگاه دامپزشکی دانشگاه لرستان اشاره کرد و گفت: پیشرفت فیزیکی آن ۴۰ درصد است.

وی از رشد ۲۷ درصدی بودجه امسال دانشگاه لرستان نسبت به سال گذشته خبر داد و بیان داشت: بودجه عمرانی دانشگاه لرستان در سال ۹۴ حدود ۱۱ ممیلیارد تومان است.