به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید احمد مرتضوی در چهارمین گردهمایی موسسات حفاظتی و مراقبتی مراکز انتظامی ناجا ضمن تبریک هفته گرامیداشت ناجا اظهار داشت: نیروی انتظامی در پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد نظم و انضباط اجتماعی نقش کلیدی و محوری دارد.

وی با اعلام اینکه نظم و انضباطی که با خشونت ایجاد شود، پایدار نیست، عنوان کرد: سرمایه کاری نیروی انتظامی، انجام فعالیت ها و ماموریت ها با حفظ اقتدار و اخلاق اسلامی است. مراکز خدماتی انتظامی پشتوانه قانونی دارند؛ چراکه نیروی انتظامی با دقت بر عملکرد این موسسات نظارت دارد.

مرتضوی افزود: نظارت نیروی انتظامی به این موسسات مشروعیت قانونی می بخشد. مسئولیت مراکز خدماتی انتظامی صرفا نگهبانی نیست و مسئولیتی فراتر دارند. حضور نگهبانان محله در مراکز مختلف تجاری و صنعتی نوعی پیشگیری از وقوع جرم است، اما گستره فعالیت این مراکز با رعایت اصول قانونی و قضایی در آینده بیشتر نیز خواهد شد.

معاون دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه حمایت از مراکز خدماتی و انتظامی باید بیشتر شود، ادامه داد: اخلاق، رفتار خوب و قانون‌مداری در بهبود عملکرد نگهبانان محله یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. مایه افتخار کشور است که در نیروی انتظامی خدمتگذارانی با اخلاق و قانون‌محور فعالیت می کنند و این نیرو مکتبی، ولایی، اخلاقی و خدمت‌مدار است.