تهدید اصلی دشمنان متوجه جوانان است/لزوم توجه مسوولان به اشتغال



به گزارش خبرنگار مهر، زلزله ۲۱ مرداد ۹۱ در شهرستان های اهر، هریس و ورزقان رویدادی بود که علاوه بر داغدار کردن جمعی از خانواده های این شهرها در شب های معنوی قدر، خسارت های مالی بسیاری نیز به دنبال داشت بطوریکه که امروز پس از گذشت بیش از سه سال از این واقعه تلخ، خبرهایی از گوشه و کنار این شهرها در خصوص بهره برداری از واحدهای مختلف بازسازی و یا نوسازی شده به گوش می رسد.

بهره برداری از مسجد جامع شهرستان ورزقان آخرین نمونه از این طرح هاست که امروز (چهارشنبه) با حضور مقامات کشوری و استانی صورت گرفت، مراسمی که نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز، محمد باقر قالیباف شهردار تهران، محمد صادق پورمهدی معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی و یز جمعی از مسوولان و مدیران استانی و شهرستانی در ان حضور داشتند.

جوانان بیش از سایر آحاد مورد تهدید دشمنان هستند

نماینده ولی‌فقیه در استان آذربایجان شرقی در آیین افتتاح مسجد جامع ورزقان، گفت: همان‌طور که برای دانش‌آموزان، معلم، کتاب و مدرسه برای آموختن علم لازم است، خداوند نیز برای آموختن بشریت درس‌های معرفت، اخلاق و اخلاص را در اولویت قرار داده است.

آیت‌الله محسن مجتهد شبستری در ادامه افزود: قرآن مجید، مسلمان را به بهترین راه ها هدایت می‌کند و با توجه به اهمیت این موضوع، هر کسی مسجدی بنا کند، خداوند قصری برای او در بهشت خواهد ساخت.

وی با اشاره به اینکه امام علی(ع) قضاوت‌های خود را در مسجد انجام می‌داد، ادامه داد: مساجد مکان مهمی برای مقابله با تهاجم فرهنگی و تبلیغ دین اسلام است.

آیت‌الله شبستری تصریح کرد: هیچ یک از مساجد احداث شده در مناطق زلزله‌زده، اهر، هریس و ورزقان توسط ارگان‌ها و نهادها به عظمت مسجد جامع ورزقان نیست.

وی با بیان اینکه شهرداری تهران در احداث مسجد جامع ورزقان، هنر ایرانی- اسلامی را کاملا رعایت کرده است، بیان داشت: مردم باید از مساجد و برنامه‌های فرهنگی آن بیشتر بهره‌مند شوند و زمینه این امر را مسئولان فرهنگی فراهم سازند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی جذب جوانان به مسجد را مهم و ضروری دانست و افزود: هدایت صحیح نسل جوان در حفظ و مقابله با ابتذال فرهنگ غربی باید بیشتر مورد توجه قرار گرفته و به این موضوع پرداخته شود.

آیت الله شبستری در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر اینکه جوانان بیشتر از همه مورد تهدید تهاجمات فرهنگی قرار گرفته‌اند، خاطرنشان کرد: رمز موفقیت تمامی ملت‌ها در گرو وحدت و همدلی مردم قرار دارد و باید بیش از پیش یکپارچگی خود را در راستای مقابله با توطئه‌های استکبار حفظ کنند.

لزوم توجه جدی مسوولان به اشتغالزایی

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی نیز در این آیین گفت: دولت‌های فعلی و قبلی در بازسازی مناطق زلزله‌زده هیچ‌گونه کوتاهی و کاستی نداشته‌اند.

محمدصادق پورمهدی افزود: بزرگترین معضل در کشور ما اشتغال جوانان است و مسئولان باید به غیر از پروژه‌های عمرانی، در جهت اشتغالزایی جوانان بیش از پیش تلاش کنند.

وی با بیان اینکه مسئولان آذربایجان‌شرقی در جهت تسریع در امر اشتغال فعالیت می‌کنند، ادامه داد: انتظار داریم شهرداری‌ تهران در امر توانمندسازی در خصوص اشتغال در شهرهای اهر، ورزقان و هریس نیز با مدیریت استان همکاری داشته باشد.

گفتنی است در این مراسم علاوه بر بهره برداری از مسجد جامع شهرستان ورزقان که عملیات اجرایی آن با اعتبار ۴۰ میلیارد ریالی تامین شده توسط شهرداری تهران صورت گرفته است، نشان شهروندی ورزقان نیز به محمد باقر قالیباف شهردار تهران اهدا و از وی تجلیل شد.