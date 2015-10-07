ابراز رضایت «پروشنکو» از برقراری آتش بس حقیقی در اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، همزمان با اعلام نظر جدایی طلبان اوکراین به پیروی از رای گروه نرماندی برای برگزاری انتخابات محلی در اوایل سال میلادی آینده (۲۰۱۶)، برای نخستین بار پس از گذشت بیش از یک سال درگیری در نواحی شرقی، آرامش واقعی بر اوکراین سایه انداخت.

در همین راستا، «پترو پروشنکو» رئیس جمهوری اوکراین امروز چهارشنبه اعلام کرد: آتش بس حقیقی در کشور آغاز شده است.

با این حال وی تاکید کرد که برقراری صلح پایدار بین دولت کی یف و جدایی طلبان به زمان بیشتری نیاز دارد.

وی در ابراز خوشحالی خود از آرامشی که در اوکراین به وجو آمده گفت: حتی یک گلوله نیز شلیک نشده است. اما این حالت به معنای حصول صلح نیست و نباید آن را به منزله پایان جنگ حساب کرد.

وی که مدافع پیوستن اوکراین به جبهه غرب است بی آنکه اشاره ای به تلاش های «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه در تغییر نظر جدایی طلبان بکند، مدعی شد: پایان جنگ زمانی فرا می رسد که خاک اوکراین عاری از وجود دشمن متجاوز و متخاصم شود.

با این حال پروشنکو تاکید کرد آنچه که امروز می بینیم، یک آتش بس حقیقی است.

ناگفته نماند که اوکراین این صلح را مدیون وساطت ولادیمیر پوتین است که جدایی طلبان را به همکاری با دولت کی یف و حل اختلافات باقی مانده بر سر زمان برگزاری انتخابات محلی ترغیب کرد.

بنابر مفاد پیمان صلح «مینسک» که در ماه فوریه سال میلادی جاری (۲۰۱۵) به امضا رسید، انتخابات محلی در مناطق جدایی طلب اوکراین باید در ۱۸ ماه میلادی اکتبر و همزمان با انتخابات در مناطق تحت تابعیت دولت کی یف برگزار می شد. اما، در آخرین دور از نشست گروه نرماندی (فرانسه، روسیه، اوکراین و آلمان) که هفته گذشته در شهر «پاریس» انجام شد، زمان برگزاری انتخابات به سه ماه دیگر، تاریخ ۳۱ دسامبر، موکول شد.

با این حال، جدایی طلبان مناطق شرقی همچنان بر برگزاری انتخابات در ماه جاری میلادی (اکتبر) پافشاری می کردند.