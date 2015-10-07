تصویب موادی از لایحه قانون تنظیم برخی از مقررات برنامه توسعه

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی پیش نویس لایحه قانون تنظیم برخی از احکام و مقررات برنامههای توسعه کشور در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری ادامه یافت و اعضای دولت مواد دیگری از آن را به تصویب رساندند.
با بررسی احکام یاد شده، مواردی همچون تعیین محدودیت صدور کالا و خدمات، مقررات مربوط به ادغام شرکتهای تجاری، تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری، خرید کالا یا خدمات از طریق بورس بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، مشارکت شرکتهای بیمه خارجی با شرکتهای بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی و ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران و جذب سرمایه خارجی، معافیت از پرداخت هزینههای دادرسی به منظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی، بهرهبرداری از جنگلها، مراتع و زیستگاههای طبیعی تنها بر مبنای توان بوم شناختی و ضرورت حفظ آنها، ترکیب و وظایف شورای برنامهریزی و توسعه استان، شورای عالی آمایش سرزمینی، استفاده دولت، شهرداریها و دهیاریها از خدمت مشمولان وظیفه و اجرای نظام فنی و اجرایی با رویکردهای نتیجهگرا و کنترل هر سه عامل هزینه، زمان و کیفیت به تصویب هیأت وزیران رسید.
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