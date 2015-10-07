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۱۵ مهر ۱۳۹۴، ۱۴:۳۴

در جلسه هیات دولت صورت گرفت؛

تصویب موادی از لایحه قانون تنظیم برخی از مقررات برنامه توسعه

تصویب موادی از لایحه قانون تنظیم برخی از مقررات برنامه توسعه

در جلسه هیات دولت موادی از پیش نویس لایحه قانون تنظیم برخی از احکام و مقررات برنامه‌های توسعه کشور به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی پیش نویس لایحه قانون تنظیم برخی از احکام و مقررات برنامه‌های توسعه کشور در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری ادامه یافت و اعضای دولت مواد دیگری از آن را به تصویب رساندند.

با بررسی احکام یاد شده، مواردی همچون تعیین محدودیت صدور کالا و خدمات،  مقررات مربوط به ادغام شرکت‌های تجاری، تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور گسترش فعالیت‌ اقتصادی و تجاری، خرید کالا یا خدمات از طریق بورس بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، مشارکت شرکت‌های بیمه خارجی با شرکت‌های بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی و ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران و جذب سرمایه خارجی، معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی به منظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی، بهره‌برداری از جنگل‌ها، مراتع و زیستگاه‌های طبیعی تنها بر مبنای توان بوم شناختی و ضرورت حفظ آنها، ترکیب و وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، شورای عالی آمایش سرزمینی، استفاده دولت، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از خدمت مشمولان وظیفه و اجرای نظام فنی و اجرایی با رویکردهای نتیجه‌گرا و کنترل هر سه عامل هزینه، زمان و کیفیت به تصویب هیأت وزیران رسید.

کد مطلب 2935482

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