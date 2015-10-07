پاسخ ۲۷۷ تشکل به شرایط اقتصادی/ اوضاع کسب و کار بدتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از نتایج پایش محیط کسب و کار ایران در زمستان ۱۳۹۳ نشان می‌دهد: براساس پاسخ ۲۷۷ تشکل اقتصادی از سراسر کشور به پرسشنامه این گزارش، برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی ۲۱ مولفه ملی محیط کسب و کار ایران در زمستان ۱۳۹۳، ۶.۰۱ از ۱۰ (۱۰ بدترین ارزیابی) است که نامناسب تر از فصل پاییز ۱۳۹۳ (با میانگین ۵.۸۱) ارزیابی شده است.

همچنین تشکل‌های مشارکت کننده در این پیمایش‌ها، محیط کسب و کار ایران در زمستان ۱۳۹۳ را در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (زمستان ۱۳۹۲ با میانگین ۵.۷۵ از ۱۰) نیز نامساعدتر ارزیابی کرده اند.

این مطالعه نشان می دهد از نظر تشکل‌های اقتصادی مشارکت کننده در تهیه این گزارش، برآیند ارزیابی مولفه های ملی محیط کسب و کار در ایران در زمستان ۱۳۹۳ همچنان در وضعیت نامساعد (۶.۰۱ از ۱۰) قرار داشته است.

در این مطالعه، به ترتیب سه مولفه مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیر رسمی و وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی نامناسب تر از بقیه مولفه ها ارزیابی شده اند. مولفه های ضعف زیرساخت‌های تامین برق، ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل و ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده نسبت به سایر مولفه ها در زمستان ۱۳۹۳ مساعدتر ارزیابی شده اند.

تشکل‌های اقتصادی استان‌های البرز، کرمانشاه، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب با میانگین ارزیابی، ۷.۳۵، ۷.۰۸، ۷.۰۵ و ۶.۹۱ مجموعا ارزیابی بدتر و تشکل‌های اقتصادی استان‌های اردبیل، گیلان، کرمان و فارس به ترتیب با میانگین ارزیابی ۴.۹۸، ۵.۱۰، ۵.۱۱ و ۵.۴۱ مجموعا ارزیابی بهتری نسبت به سایر استان‌ها از وضعیت مولفه های محیط کسب و کار در زمستان ۱۳۹۳ ارائه کرده اند.

همچنین وضعیت محیط کسب و کار ایران در زمستان ۱۳۹۳ براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، ۶.۳۱ از ۱۰ (عدد ۱۰ برترین ارزیابی) ارزیابی شده است به طوری که میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان و ویژگی های صنایع) ۶.۸۵ و میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل نهادها و نظام سیاسی، فرهنگ و ارزش ها و نظام آموزشی- علمی و فناوری) ۵.۷۶ است که همچنان حاکی از بدتر بودن ارزیابی محیط اقتصادی نسبت به محیط نهادی است.

در پرسشنامه این مطالعه معمولا یک یا دو سوال گزینه دار درباره مسائل روز محیط کسب و کار از تشکل‌های اقتصادی پرسیده می شود. در پرسشنامه زمستان ۱۳۹۳، میزان اجرای محورهای اصلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در یک سال گذشته پرسش شده بود که براساس نتیجه این نظرسنجی تشکل های اقتصادی میزان اجرای همه محورهای اصلی سیاست های مذکور به غیر از مولفه ایجاد ثبات اقتصادی را کمتر از نیمی (۵۰ درصد) از حالت اجرای کامل ارزیابی کرده اند.

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