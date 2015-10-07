مدیریت کارآمد و پویا مبتنی بر تلاش مستمر است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدی، صبح امروز چهارشنبه پانزدهم مهرماه در همایش سراسری معاونان و مدیران کل ستادی و مدیران ادارات اوقاف استانها با گرامیداشت یاد جان باختگان منا و قربانی شدن جمعی از حجاج در سرزمین وحی خاطر نشان کرد: بی کفایتی آل سعود موجب شد این حادثه تلخ اتفاق بیفتد و جمعی از هموطنان عزیزمان جان خود را از دست بدهند.

رئیس سازمان اوقاف در ادامه با اشاره به ضرورت ارزیابی مستمر از عملکردها و وظایف، تلاش و تکاپوی هر چه بیشتر را برای تحقق اهداف برنامه ای در ادارات اوقاف و امور خیریه خواستار شد.

نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص انجام کارهای بزرگ و نشدنی توسط نیروی عظیم انسان خاطر نشان کرد: همه ما در حوزه مدیریتی وظایفی داریم و مشکلات و موانع هم همواره وجود داشته است اما تأکید رهبر معظم انقلاب بر این است که نباید بگوییم نمی شود بلکه باید با نگاه مثبت و عبور از موانع و کمبودها، تلاش ها را برای انجام امور و تحقق برنامه ها مضاعف کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین محمدی با تأکید بر ضرورت کیفی سازی فعالیت ها و عملکرد ها، تلاش و تکاپو و تحرک هر چه بیشتر مدیران، مسئولان و کارکنان را به منظور تحقق اولویت های برنامه ای سال ۹۴ سازمان اوقاف خواستار شد.