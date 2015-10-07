جنگنده «جی اف 17» را پاکستان بدون مشارکت چین ساخته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «جیو»، «سهیل امان» فرمانده نیروی هوایی ارتش پاکستان در گفتگوی ویژه با روزنامه ی آمریکایی «واشنگتن تایمز» بیان داشت که پاکستان برای ساخت جنگنده های مسلح از چین هیچ کمکی نگرقته است و گزارش های داده شده مبنی بر کمک چین به پاکستان در ساخت جنگنده های مسلح کاملا اشتباه است چرا که مهندسین پاکستانی به تنهایی به دانش چگونگی ساخت این جنگنده ها دست یافته اند.

وی افزود: سازمان ملی هوانوردی پاکستان به تنهایی جنگنده «جی اف ۱۷» را ساخته است.

وی همچنین از امریکا خواست که برای نابودی گروه های تروریستی القاعده و طالبان، پاکستان را یاری کند. «سهیل امان» بیان داشت که ما برای استقلال افغانستان احترام قائل هستیم اما روند عبور شبه نظامیان از مرزها همچنان ادامه دارد و اگر واشنگتن رادار ویژه ای را برای پاکستان فراهم کند نظارت بر رفت و آمد در مرزها را به بهترین شکل انجام خواهد داد.

وی همچنین گفت که ارتش پاکستان در سال گذشته از نیروهای آمریکایی خواست که «ملا فضل الله» رهبر تحریک طالبان را بازداشت و به پاکستان تحویل دهند اما تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

وی علاوه بر این از آمریکا خواست که اجازه ندهد کنترل اوضاع افغانستان از دستش خارج شود. وی همچنین بیان داشت که ما پنج سال است که از امریکا و افغانستان درخواست کرده ایم که برای افزایش قابیلت های افغانستان، پاکستان نیز باید شرکت داشته باشد اما تاکنون هیچ جوابی دریافت نکرده ایم و همچنین باید بر این موضوع بیاندیشیم که چرا آمریکا برای تربیت نیروهای افغانستان به جای پاکستان به سمت هند منعطف شده است.