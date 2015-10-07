ایران سهم اندکی از بازار گچ دارد/ ضرورت توجه به فرآوری مواد خام

به گزارش خبرنگار مهر، محسن جلال پور صبح چهارشنبه در آئین افتتاحیه سومین همایش ملی گچ در دانشگاه سمنان اظهار داشت: چین و آمریکا به عنوان بزرگترین تولیدکنندگان گچ در جهان، بیش از ۳۰ نوع محصول از این ماده معدنی فرآوری می کنند.

وی با اشاره به سهم اندک ایران از بازار و محصولات متنوع از ماده خام گچ، تصریح کرد: تنها راه رقابت با کشورهای پیشرو در تولید این محصول، تعامل دولت و بخش خصوصی برای خروج صنعت گچ از موقعیت رکود فعلی است

رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان نیز در این مراسم گفت: ۶۰ درصد از گچ تولیدی کشور، معادل ۹ درصد از میزان تولید گچ جهان، در این استان تولید می شود.

علی اصغر جمعه ای افزود: از ۹۰۰ میلیون تن ذخیره شناسایی شده گچ کشور ۵۰۰ میلیون تن در استان سمنان شناسایی شده است.

دبیر اجرایی سومین همایش ملی گچ نیز، گفت: ۳۹ عنوان مقاله به دبیرخانه این همایش رسید که پس از داوری ۳۳ عنوان مقاله پذیرفته شد.

ابراهیم نجفی کانی افزود: از این تعداد، ۱۵ مقاله عنوان به صورت سخنرانی و ۱۸ عنوان مقاله به شکل پوستر، در روزهای پانزدهم و شانزدهم مهر ۹۴ ارائه می شود.

وی با اشاره به ارائه سه سخنرانی کلیدی و تخصصی در این همایش، خاطرنشان کرد: سومین همایش ملی گچ در دانشگاه سمنان، در چهار محور اکتشاف و استخراج ذخایر گچ، بهینه سازی در صنایع فرآوری گچ، تنوع محصولات بر پایه گچ و بازار محصولات گچی برگزار می شود.

دبیر اجرایی سومین همایش ملی گچ یاد آور شد: برپایی نمایشگاه تخصصی گچ و صنایع وابسته، برگزاری سه کارگاه آموزشی، بازدید علمی از سه کارخانه تولید گچ صاحب فناوری و قدردانی از ۱۵ پیشکسوت و برگزیده صنعت گچ کشور، طی دو روز برگزاری این همایش برنامه ریزی شده است.

نجفی کانی، برقراری ارتباط بین صنعت گچ کشور با مجامع علمی دانشگاهی، ارائه آخرین دستاوردهای علمی - پژوهشی و صنعتی، ارتقای سطح دانش فنی روش های تولید، تنوع محصول و کیفیت و بهبود جایگاه صنعت گچ در توسعه پایدار کشور و ... را اهداف برگزاری سومین همایش ملی گچ عنوان کرد.

وی با اشاره به صادرات گچ در دنیا به میزان ۲۵ میلیون و ۵۱۲ هزار تن، اظهار کرد: سهم ایران از صادرات گچ جهان فقط ۹۵۴ هزار تن است در حالی که در کشور سالانه ۱۳ میلیون تن گچ تولید می شود.

سومین همایش ملی گچ، روز چهارشنبه در تالار خوارزمی دانشگاه سمنان با حضور مسئولان، تولیدکنندگان، پژوهشگران و صاحبنظران کشوری این محصول آغاز شد.

در سومین همایش ملی گچ در دانشگاه سمنان، مقالاتی از ۱۴ استان کشور حضور دارد.

این همایش به همت گروه پژوهشی گچ و دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه سمنان برگزار شده است.

وجود حدود ۴۰ کارخانه تولید گچ، استان سمنان را به قطب تولید این محصول معدنی و پایتخت معدنی ایران تبدیل کرده است.