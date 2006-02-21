تعيين تكليف براي نويسنده بزرگترين ضربه را به داستان مي زند

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، دكتر محسن پرويز در اين نشست با اشاره به عنصر تعليق و كشش داستاني در اين رمان، گفت : يكي از مهم ترين عناصري كه در داستان هاي رده سني نوجوانان وجود دارد، كشش و جذابيت دروني آنهاست. در داستان هاي بزرگسال بعضا مي پذيريم كه تعليق و جذابيت داستاني وجود نداشته باشد اما در داستان نوجوانان ، نمي توان از اين امر چشم پوشي كرد و بايد ماجرا و گره هاي داستاني متوالي را در آن لحاظ نمود.

وي در تشريح جذابيت هاي رمان " راز گم شده خاور " ، به بحث پيرامون سبك واقع گراي اثر پرداخت و ياد آور شد : يكي از نكات مهم در آثار واقع گرا اين است كه نويسنده بطور طبيعي، چيزي را از خواننده پنهان نمي كند اما در داستان هايي از اين دست، برخي اطلاعات در اختيار مخاطب قرار نمي گيرد و اين مساله به هيچ عنوان يك نقطه ضعف شناخته نمي شود.

اين منتقد ادبي ادامه داد : در تحليل داستان بايد همه اجزا را با هم و در كنار هم مورد كنكاش قرار داد و به عنوان مثال نبايد صرفا به دليل دارا بودن عنصر كشمكش داستاني، آن را كامل و بي نقص برشمرد. نكته ديگر در اين رمان، به شيوه پرداخت و چينش ماجراها باز مي گردد. در اين خصوص طرح رمان را مي توان مثل يك پازل در هم ريخته دانست كه بايد در كنار هم قرار گيرند و شكل واقعي آن را به ما بنمايانند.

وي افزود : اگر نويسنده بتواند اين اجزا را به گونه اي كنار هم قرار دهد كه به جذابيت كلي اثر بينجامد، آن داستان را مي توان اثري موفق و بدون ضعف عنوان كرد.

محسن پرويز استفاده از سبك نگارش نوين در اين رمان را يكي از ويژگي هاي برجسته آن برشمرد و تصريح كرد : ايجاد حركت هاي روايي نو و بديع در داستان هاي بزرگسال متعارف است ولي در ادبيات نوجوان تا اندازه اي غير معمول جلوه مي كند. نويسنده در اين داستان در تلاش براي نوشتن داستاني پسامدرن بوده و از نشانه هايي چون بي نظمي زماني در روايت ماجراها بهره گرفته است. نكته جالب اين است كه استفاده نويسنده از اين شيوه، تقليدي و باسمه اي نيست . در واقع پست مدرن حاضر در " راز گم شده خاور " ، اطواري و ظاهري نبوده بلكه زاييده عمق و كنه داستان است.

به گزارش مهر، اين نويسنده تعابير اعتقادي و انحصاري از مفهوم پست مدرن را مردود دانست و اظهار داشت : نمي توان گفت از آنجايي كه فلسفه پست مدرن، رويكردي احتمالا ضد مذهب دارد، داستان پست مدرن هم الزاما به همان سمت مي رود. داستان اگرچه انعكاس زندگي است اما عين آن محسوب نمي شود.

وي ادبيات موسوم به پست مدرن را ابزار و شيوه اي داستاني خواند و افزود : سبك هاي نويسندگي، ابزاري در خدمت نويسنده است و اين نويسنده هم مي تواند منكر خدا باشد و هم معتقد به خدا. به زبان ديگر، رمان و داستان يك نوع ظرف و شيوه بيان خلاقانه است كه از خودآگاه يا ناخودآگاه نويسنده تغذيه مي شود. در رمان " راز گم شده خاور " هم نويسنده با اين نگرش به سراغ تكنيكي نو رفته و از شيوه پسامدرن، استفاده داستاني كرده است.

دكتر محسن پرويز در پايان تصريح كرد : تعيين تكليف براي نويسنده بزرگترين ضربه را به داستان مي زند. خطوط قرمز مربوط به سبكها و مكاتب نيست و اگر بروز پيدا كند، در باب موضوعات جاي مي گيرد.