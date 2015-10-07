۲۰۰ واحد مسکن به خانوارهای نیازمند لرستانی تحویل داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدصادق طاهری ظهر چهارشنبه در جلسه مشترک هیأت امنای حساب ۱۰۰ حضرت امام خمینی و هیأت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز اظهار داشت: انجمن خیرین مسکن ساز لرستان به عنوان یک سازمان مردم نهاد زیر نظر انجمن مرکز فعالیت می کند که طی پنج سال فعالیت خود دستاوردهای ارزشمندی داشته است.

وی ایجاد پایگاهی برای ساماندهی فعالیت خیرین در امر تامین مسکن محرومان را اولین دستاورد این انجمن دانست و عنوان کرد: جمع آوری کمک های پراکنده و جزئی خیرین برای تامین مسکن استیجاری و ملکی برای ده ها خانوار بی سرپناه و اخذ تسهیلات بانکی به نام خیرین و تخصیص وجوه آن به صورت بلاعوض دیگر دستاوردهای این انجمن در لرستان است.

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز لرستان به شروع پروژه ۸۰ واحدی مسکن محرومین در سایت مسکن مهر خرم آباد اشاره کرد و گفت: خیر این پروژه متعهد شده که به ازای هر واحد پنج میلیون تومان پرداخت کند که تا به حال از ۴۰۰ میلیون تعهد خود مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان را پرداخت کرده است.

طاهری پیگیری حقوقی و رفع معارض از اراضی منابع طبیعی در منطقه پشت بازار خرم آباد را دستاورد دیگر انجمن خیرین مسکن ساز لرستان دانست و تصریح کرد: هماهنگی و مشارکت محوری برای اجرای تفاهم نامه چهارجانبه تامین مسکن خانوارهای دارای دو معلول و بیشتر بین اداره کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، بهزیستی و بنیاد جانبازان استان صورت گرفته است.

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز لرستان با اشاره به اینکه چهار استان موفق به شناسایی واجدین شرایط این طرح و شروع مراحل اجرایی طرح شده اند بیان داشت: لرستان با ۱۴۱ واحد شهری از مجموع ۲۷۰ واحد سهمیه خود حائز رتبه دوم شده است.

طاهری به انعقاد تفاهم نامه اجرای واحدهای مسکونی در منطقه گل سفید خرم آباد اشاره کرد و گفت: تفاهم نامه کشوری با راه و شهرسازی مبادله شده است که به موجب آن مقرر شد با مشارکت خیرین زمینه تامین مسکن اقشار کم درآمد، اقدامات حمایتی تامین زمین و رفع موانع پروژه های در دست اقدام فراهم شود.

وی با بیان اینکه بنیاد مستضعفان استان مبلغ ۱۵ میلیون تومان، بهزیستی لرستان مبلغ ۱۰ میلیون تومان و حساب ۱۰۰ امام خمینی نیز مبلغ پنج میلیون تومان برای ساخت مسکن های شهری پرداخت می کنند عنوان کرد: تا پایان سال جاری ۲۰۰ واحد به خانوارهای دارای دومعلول و بیشتر لرستانی تحویل داده می شود.