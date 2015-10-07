چین ۴ زیر دریایی فروخته شده به پاکستان را در کراچی خواهد ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه « داون»، « رانا تنویر حسین» وزیر تولیدات دفاعی پاکستان در مراسم افتتاح یک مرکز نظامی در سازمان توسعه صادرات دفاع اسلام آباد گفت که چین قرارداد فروش زیردریایی به پاکستان راعملی خواهد کرد و در این راستا ۴ زیر دریایی فروخته شده به پاکستان را در کراچی خواهد ساخت.

وی افزود: عملیات ساخت این زیردریایی ها به طور همزمان در چین و پاکستان انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: چین دانش ساخت این زیردریایی ها را نیز در اختیار پاکستان قرار خواهد داد.

اگر چه «رانا تنویر حسین» تاریخ دقیق شروع ساخت این زیردریایی ها را بیان نکرد اما بیان داشت که این عملیات به زودی انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است که پاکستان پیش از این در راستای افزایش قابلیت های ناوگان دریایی خود، قراردادهایی را با کشورهای «فرانسه» و «آلمان» برای خرید زیر دریایی امضا کرده بود که هیچکدام اجرایی نشدند.