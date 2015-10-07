پتانسیل اقتصادی برای همکاری ایران و سوئیس بالا است

به گزارش خبرنگار مهر، جولیو هاوس بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه اتاق بازرگانی زنجان با اشاره به اینکه ایران کشوری مهم، زیبا و با تاریخی بسیار تحسین برانگیز است افزود: پتانسل بالای اقتصادی و پایان مذاکرات هسته ای، ایران را در آستانه فصل جدیدی از روابط با جامعه بین المللی قرار داده است.

وی با تاکید بر توسعه سطح روابط دو کشور اظهارداشت: فضای سیاسی کنونی باعث این باور می‌شود که ایران در چند قدمی پیشرفت‌های قابل توجه قرار گرفته است.

هاوس با تاکید براعتقاد به روابط روشن بین سوئیس و ایران گفت: روابط ایران وسوئیس به قرن ۱۷ و ۴۰۰ سال پیش می‌رسد که ساعت سازان سوئیسی وارد امپراطوری ایران شدند و در حال حاضر در بخش حمل و نقل و سایر بخش‌ها می‌توان روی روابط این دو کشور در دراز مدت حساب کرد.

سفیر سوئیس در ایران با اشاره به آمادگی سوئیس بر همکاری با ایران در تمامی زمینه‌های مورد علاقه طرفین افزود: پتانسیل اقتصادی برای همکاری دو طرف بالا است و اینک زمان حرکت رو به جلو و تبدیل فرصت‌ها به موقعیت‌ها است.

هاوس از افتتاح اتاق بازرگانی ایران و سوئیس در تهران خبر داد و گفت: این اتاق در بخش صنایع و معادن تشکیل شده است و مربوط به برقراری ارتباط بین شرکت‌های ایران و سوئیس است و به عنوان نماینده ای برای توسعه صادرات سوئیس عمل خواهد کرد.

وی ورود به کشور سوئیس را با هدف تجارت، آسان تر از سایر کشورها دانست و افزود: عدم وجود ارزش افزوده، مالیات و وجود بازار رقابتی جذاب از ویژگی‌های بازار سوئیس است.

سفیر سوئیس در ایران بازار سوئیس را برای تجارت با استان زنجان مطلوب اعلام کرد و گفت: در آینده توجه امریکا و سایر کشورها به ایران جلب خواهد شد چون ایران بازار جذابی برای کشورهای خارجی است و این باعث عقد قراردادهای بیشتر ایران با این سایر کشورها می‌شود.

هاوس با تاکید بر اینکه سفارت سوئیس در تهران برای استحکام بخشیدن به تجارت بین دو کشور فعالیت خواهد کرد افزود: تمامی متقاضیان تجارت می‌توانند در هر زمانی با سفارت تماس بگیرند و اعلام آمادگی برای همکاری کنند چراکه سوئیس مشتاق همکاری با تاجران ایران است.

وی با اشاره به اینکه نمی‌تواند به تمام درخواست‌های اعلام شده از سوی شرکت‌های زنجانی پاسخگو باشد گفت: اگر بحث توافق هسته ای در آغاز سال میلادی جدید نهایی شود شرکت‌های ایرانی قادر به تجارت با سایر کشورهای اروپایی هم خواهند بود.

سفیر سوئیس در ایران دولت سوئیس را متولی تجارت در بازار سوئیس ندانست و افزود: دولت‌ها متولی این امر نیستند و تنها به ایجاد زیر ساخت‌ها خواهد پرداخت و تجارت به صورت مستقیم بین شرکت‌های دو کشور انجام خواهد شد و سفارت دخالتی در آن نخواهد داشت و علت ایجاد اتاق بازرگانی ایران و سوئیس نیز به همین منظور بود.

هاوس با تاکید بر اینکه سوئیس بعد از توافق‌های حاصل شده تمامی تحریم‌ها علیه ایران را یک جا لغو کرد گفت: معنی لغو این تحریم‌ها این است که ایران می‌تواند با سوئیس ارتباط برقرار کند و سوئیس از جایگاه دولتی تسهیلاتی برای مبادلات ایجاد می‌کند و در حال حاضر مذاکراتی با ایران برای راهبرد این هدف در حال انجام است.

وی قدرت اجرایی سوئیس را در تأمین مالی، بالا اعلام کرد و افزود: در خصوص همکاری‌های علمی و تحقیقاتی، بحث تفکیکی صاحبان صنایع و صنعت گردشگری همکاری‌های مطلوبی می‌توان انجام داد.

سفیر سوئیس در ایران ارتباط ایران را با شرکت‌های سوئیسی راحت دانست و گفت: سوئیس شرایط مطلوبی برای این ارتباطات دارد و دارای راهبردهای بهتری در امر واردات از سوئیس به ایران است. چراکه این رقم از ۸۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده است و علاوه بر ایران در سایر کشورهای آسیایی هم بدین صورت بوده است که البته این امر دیدگاه‌ها و دلایل دیگری نیز می‌تواند داشته باشد. اما بعد از برداشته شدن موانع هیچ دلیلی برای عدم همکاری وجود نخواهد داشت.

وی با اعلام خوش بینی برای ایران در ۱۰ سال آینده گفت: فعالیت‌های تجاری بین ایران و سوئیس به منزله میوه کالی است که می‌تواند در سایه همکاری‌های مشترک به صورت توانمندی حاصل شود و شرکت‌ها با مراجعه به اتاق بازرگانی مربوطه می‌توانند همکاران خود را در سوئیس بیابند چراکه این امر وظیفه دولت‌ها نیست.