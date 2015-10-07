آل سعود لیاقت اداره حرمین شرفین را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جعفر مرتضوی ظهر چهارشنبه در همایش ستاد شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی در یاسوج با اشاره به فاجعه منا، افزود: در این فاجعه حدود پنج هزار مسلمان با زبان تشنه و گرسنه به قربانگاه برده شدند.

وی اظهار داشت: این وهابیان خبیث همان کسانی هستند که ۳۰ سال پیش بیش از ۴۰۰ انسان را به دستور آمریکا زیر دست و پا له کردند و من خود از شاهدان آن صحنه تلخ بودم.

مرتضوی بیان داشت: خباثت آل سعود تا حدی بود که امام خمینی (ره) در مورد آنها فرمود «اگر آل سعود با آب زمزم و آب کوثر نیز خود را بشویند پاک نمی شوند».

وی تصریح کرد: اینکه بگوییم فاجعه منا به علت بی تدبیری آل سعود بود حرفی خوشبینانه است اما بدبینانه این است که بگوییم تدبیر کردند و مسلمان کشی راه انداختند.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با انتقاد از سکوت سازمان های حقوق بشر، بیان کرد: چرا سازمان های حقوق بشر در مقابل این فاجعه سکوت کرده اند در حالی که نقض حقوق بشر را آشکارا می بینند.

وی از عربستان به عنوان کشوری نام برد که هم دچار استبداد و هم دچار استعمار است.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت جبران همه خسارت های وارده به کشورهای اسلامی در فاجعه منا، عنوان کرد: علاوه بر این باید برای اعمال حج تضمین ایجاد شود زیرا آل سعود نشان داده که لیاقت اداره حرمین شریفین را ندارد.